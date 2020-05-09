9日國內新冠肺炎又是零確診，也是連續27天無本土病例。隨著疫情趨緩，4月30日指揮中心開始推行「防疫新生活運動」，鼓勵民眾在落實防疫之餘，也能放鬆享受餐飲生活及戶外活動。

北市大地工程處且於5月底規畫4場「台北大縱走」步道生態導覽解說活動，邀民眾共享山林之美。活動要求參加者配合實名制、測量體溫，並提供酒精消毒雙手之外。美中不足的是，指揮中心的防疫策略既已宣告奏效，在爬山悶熱之餘，要求民眾全程戴口罩，可能有害健康、導致缺氧甚至誘發心律不整的風險。

以路程達3.77公里、耗時2.5小時的山林之旅來說，體力已是「周末運動家」的大考驗，加上白晝高溫在30度以上的夏季時節，戴上口罩運動恐加劇原有呼吸、心血管與腦部等器官的負荷。就人體構造而言，細胞都是一台小型機器，可使氧氣和燃料（葡萄糖）在發電機（粒線體）中轉換成能量，用於思考、運動等活動。雖然細胞在無氧的條件下也能產生能量，但其效率比在有氧條件下要低得多。

長期缺氧，會加速細胞老化的過程，可能導致慢性疾病的發生；而同時，人體細胞一旦老化，又會造成細胞含氧量、運送氧氣、運用氧氣的能力降低，使各組織處於長期缺氧的狀態，變成一種惡性循環。以腦神經醫學來說，大腦佔全身總耗氧量的25%。大腦若長期缺氧可能產生一系列的精神、神經症狀：如昏昏沉沉、注意力不集中、頭暈、睡眠障礙、智力下降、記憶力下降、行為異常、個性改變等；身體若嚴重缺氧，則直接抑制呼吸中樞，使呼吸減弱，甚至死亡。

國外已有中學生因戴口罩跑步猝死之案例，若原本就有心臟功能問題再加上戴口罩換氣不足，加劇心肌缺氧狀況；同時體溫升高、心跳加速，更可能引發心律不整而猝死。而一般民眾在運動時，若無運動專業訓練指導，在遭遇低氧環境下，可能因急性缺氧、過度換氣，造成呼吸性鹼中毒，產生頭痛、頭暈，甚至四肢麻痺、痙攣等症狀。故劇烈運動時，應摘下口罩，以獲得足夠的血氧量。

防疫健康新生活既已開啟，建議生病的人應盡速就醫與在家休養。而從事郊外踏青、戶外運動、旅遊等有益身心健康活動的民眾，在享受森林浴與芬多精的同時，請與周遭人員保持社交距離，摘下口罩深呼吸，提升體內細胞含氧量。若至人群密集處，則隨即戴上口罩，以降低疫情風險。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）