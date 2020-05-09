就在520前夕，英派的立法委員突然出現了一個半吊子的動作；提出修憲與修訂《兩岸人民關係條例》，把憲法與《兩岸人民關係條例》中的「為因應國家統一前之需要」，改為「國家發展之需要」。如究其實，這種動作不過是意圖與獨派妥協、為蔡英文解套的障眼法而已。當然，所要付出代價，必然是兩岸關係的加速惡化，而且是由全體台灣人民來承擔。

英派立委的這些半吊子動作，在明眼人看來其實是非常可笑的；要想搞台獨或切斷與中國大陸的臍帶，要害根本不在修憲後的憲法前言；而是在憲法本文中的第四條，「中華民國之領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」英派立委其實只要提案將「固有之疆域」的「固有」改成「既有」即可；只要動一個字就行，根本不必大費周章去打那一個並不重要的擦邊球。

其實，民進黨並不是沒有在這個條文上動過腦筋；早在民國82年時，就曾企圖以透過釋憲的方式，要求解釋「固有之疆域」為何，但遭當時的大法官會議打了回票。不過現在蔡政府的大法官多支持兩國論，民進黨如果想挑起兩岸戰火，以民進黨現在立法院的多數，不妨一試，再提此釋憲來玩玩看。

除非是民進黨對該黨的歷史失憶，不然為何捨此正途不走，反而去打那個不是命中要害的擦邊球？說穿了也是一場騙局，不過就是與獨派妥協，以維持內部的生態而已。

以辜寬敏為首的獨派人士，日前提出了兩項制憲公投案，毫無疑問的要逼使蔡政府在此一相關議題上表態，這當然會造成綠營內部的分裂，甚至是蔡政府的重大傷害。長期以來，民進黨一直以「台灣獨立」的鴉片來餵食年輕的一代；現在這樣的一代人已長成，看起來時機也成熟，而蔡政府自己要出面反對這兩個公投案，無疑會造成反噬的內傷，其傷之重恐怕只能用全盤崩潰來形容。原因無他，這代表著民進黨長期以來培養台獨的信仰是種欺騙，只要輕輕的反撲，就足以讓蔡政府垮台。

而蔡政府所以會被迫反對獨派的兩項制憲公投案，原因無他，美國反對而已。美國就連支持「台灣主權」的用語都不願說，更何況是台灣獨立？

在美國川普政府已明白表示不支持，並且警告將造成危機的情況下，蔡政府又怎敢造次？但囿於民進黨本身的意識型態壓力，於是就只能提出半吊子的折衷妥協案；修兩個半生不熟、大致可以滿足獨派基本需求的條文來玩玩；這不過又是一次民進黨內的生態平衡手段而已。

同時，在這樣的內部結構下，蔡英文大可以在520的演說中，出現一些可以迴旋、放軟調子的空間，用以平緩北京，並且告知周遭國際，民進黨政府並沒有要改變現狀，是個和平的愛好者。其實，嚴格而論，在兩岸形勢已被蔡政府搞成當今這種近乎無法收拾的場面，就算蔡英文在520演說中出現再甜美的字眼，北京可能相信嗎？

只是，兩岸關係的結構與願景都已出現近乎不可逆的變化時，民進黨政府要拿什麼去面對今年下半必然來到的國際生態壓力，真令人懷疑。屆時，苦的還是台灣人民！

（作者為資深媒體人）