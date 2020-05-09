最近大陸國防大學的喬良教授密集接受媒體採訪，針對時下的武統論調提出截然相反的主張，他還提出，國家統一之於民族復興，只是局部與整體的關係，進而認為此刻不能為了統一而讓民族復興大業受到衝擊。此論一出迅即引發輿論熱議，外界紛紛猜測，是否意味著大陸高層有意對外放話，為兩岸緊張局勢降溫。

暫且不論背後的真實動機，單就這番言論本身而言，其實可以管窺大陸內部對台灣問題的一些新認識。喬良認為兩岸問題的本質是中美問題，這在兩岸研究界並非創見，但在中美對立日漸激烈的此刻，這一認識卻可以提醒人們最迫切需要注意的問題。正是基於處理中美關係的考量，台灣問題才反而不是需要立即解決的問題，因為一旦兩岸開戰，即便大陸順利實現統一，也會招致美國的制裁，中國大陸的發展進程也會由此停滯，換言之，大陸即便勝，那也是慘勝。

事實上，這已經不是大陸第一次在思考兩岸問題時納入成本考量，國台辦聯絡局局長劉軍川就曾在《學習時報》上發表學習心得，當中就提及「由於國家尚未完全統一，台灣問題常常成為外部勢力對我掣肘的工具和籌碼，我長期為此耗費了大量國家資源。」字裡行間就可以看出，大陸官方充分認知到，為了對抗外部勢力的台灣牌，大陸已經而且隨時都在付出巨大的成本。

其實不光是外部勢力的掣肘問題，大陸為了在國際上鞏固一中原則，在與任何國家打交道的時候都需要付出不必要的額外成本，來爭取各國對一中原則的支持，而世界各國也沒有幾個真的出於道義來表達支持，而更多的還是基於利益交換。

喬良和劉軍川的說法其實是一個問題的一體兩面，前者強調一旦小不忍則亂大謀，後者則在總結過去小忍所付出的代價。

如果基於理性考量，一個合理的選擇就是退一步海闊天空，既然台灣不願意與大陸統一，那就暫時不要統一，不要再繼續為之浪費巨大的人力物力，更何況很多人其實也在擔憂，即便實現了統一，統一之後的治理問題也是一個巨大的麻煩。更進一步言，若大陸真的放棄促統目標，這也意味著美國失去了掣肘大陸的工具，而其他國家也少了敲大陸竹槓的藉口，大陸反而可以有更充足的力量發展自己，而在與世界各國打交道的時候也可以少些牽絆。

當然，退一步並不等於真的放棄原則，大陸也不可能真的因此放棄統一，畢竟統一的價值觀是深入中國人的DNA之中，不是理性算計和成本考量所能改變。但海闊天空的奧義就在於，當美國和其他國家再也不能依靠台灣來掣肘大陸的時候，台灣也失去了被世界各國利用的價值，無形之中反而讓台灣失去了對抗大陸的籌碼和屏障，大陸再來應對兩岸統一問題，可能就會有完全不一樣的勢能，台灣社會內部也可能出現新的改變，屆時兩岸關係可能就會出現柳暗花明的一天。