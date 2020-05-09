新冠肺炎已讓人類陷入有史以來最強烈的經濟風暴。當各國搬出數以兆計的銀彈，以量化寬鬆政策概念，透過系統性舉措挽救結構性傷害之際，我們的「護國院長」卻是忙著跟玉蘭花小販斤斤計較1萬元，只拚小確幸，罔顧大經濟，獨步世界擘畫紓困桃花源記，有著不知今夕是何夕的荒謬。

小從街邊攤販的銅板經濟受挫，大到全球消費市場萎縮，新冠肺炎正把各國推向大蕭條邊緣。面對結構性衝擊，政府本應以宏觀角度，扛起類似火車頭的角色，透過經濟手段，為停滯的市場與企業列車創造動能，進而讓坐落在不同車廂的每位老百姓都能間接受惠，促進經濟正循環。

然而，蔡政府從第一波僅600億的紓困預算，到現在火燒屁股再編1500億，心心念念卻都限縮在創造特定族群的小確幸。

例如，當廣發現金救經濟已是主流趨勢，全世界唯獨蔡政府怕面子掛不住，寧可東一塊、西一塊的補貼，就是不願全面發放。但這種把鉅額資金零碎化的手段，卻也無法讓市場在短時間內因大量資金湧入，而產生刺激經濟的加乘效果。

更甚者，標準模糊且因人設事的紓困發放原則，不僅讓政策無法依比例原則，對不同受害族群調整出相對公平的補助；當民怨湧現，政府在壓力下，往往又讓本該「救急不救窮」的政策，變成「救窮不救急」，甚至是「會吵的孩子有糖吃」的民粹工具，把紓困振興扭曲為施捨式的社福政策。

當資源有限，蔡政府既不願採取相對公平的廣發現金，又想四面討好，結果就是十個鍋、九個蓋，手忙腳亂效果不彰就罷了，連當聖誕老人發錢都能被罵，台灣經濟前景實在令人無法樂觀。