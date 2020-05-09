【文茜世界財經周報】「外防輸入 內防反彈」 防控措施仍是復工障礙

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，許多人認為疫情將「永遠改變這個世界」，對疫情後的全球改變，如去全球化、供應鏈在地化、反中與東西對立等有不少預測與討論；民進黨政府認為機會大好，加速操作「去中化」。不過，從上市公司大陸獲利再創新高的事實來看，民進黨顯然誤判情勢。

12年前的全球金融海嘯，曾被視為「百年僅見」的災難，但相較新冠疫情卻顯得「小巫見大巫」。金融海嘯衝擊仍以金融與經濟面為主，新冠病毒的衝擊、影響與改變，卻遠超過此範圍。以立即衝擊而言，全球經濟因而進入衰退，歐美甚至單季出現20%到30%的衰退，大陸也出現有統計數據以來幅度最深的衰退。大部分預測單位同意，今年會是上世紀大蕭條以來、經濟表現最差的一年。

仇中與逆全球化非現實

問題不僅於此，新冠病毒傳染的速度與無遠弗屆，令全球供應鏈出現斷鏈危機，迫使各國瘋搶醫療物資與資源，許多觀察家預測，疫情結束後，各國將強化自主製造，世界經濟結構將因而改變，原來那個世界再也回不去。改變的方向，一是「逆全球化」，供應鏈布局會以國內為主，部分重要醫療資源，各國都會建立自主產業鏈；後疫情時代的中美衝突，甚至「東西對立」會更惡化，工商界擔心疫情後的反中與東西對立，紛紛要求政府協助轉型。

我們不必否認疫情後的世界可能的改變，但不必過分誇大、更不必在情勢仍在發展與變動時妄下斷語。以所謂「逆全球化」與供應鏈離開大陸的預測而言，坦白說，這個說法其實從中美貿易戰開始就出現，但事實的發展不是全球化倒退，川普雖打著「美國優先」旗號，在各地打關稅貿易戰，但新的區域經貿組織持續有進展；或許可說美國自外全球化進程，但難謂全球化倒退。

至於供應鏈離開大陸，其實十年前就已經開始，主要原因是產業結構與成本的改變，雖然貿易戰加速進程，但供應鏈全球布局的基本結構未變。除非所有企業都不再考量各國生產資源──從基礎建設到生產群聚效應、再到勞工的質與量及成本，否則預測疫情後全球供應鏈結構丕變，都會移回鄰近地區甚至回到國內，完全是脫離現實的書生之見。

至於所謂反中、仇中、東西對立等是否更嚴重，也必須就事論事，外界認為會更嚴重，主因其實是川普政府防疫無能，美國死於新冠肺炎人數超過越戰，川普政府一直把責任往大陸身上套，甚至揚言再祭關稅戰。不過，其他西方國家未必追隨川普的仇中政策，最明顯的是川普刻意以武漢肺炎、甚至中國病毒稱呼新冠肺炎，在7國集團外長視訊會議中，美方亦要求以「武漢肺炎」稱呼納入聯合聲明，卻遭其他歐洲國家反對，最後會議未發出聯合聲明。

大陸領先全球開始復甦

根據英國倫敦大學最新的研究，對新冠病毒進行基因體定序分析，顯示該病毒去年底就開始在世界各地傳播，而且病毒散播速度非常驚人。新冠肺炎大規模傳染首先在武漢發現，是否就能因而歸責大陸，顯然也有疑問，至於川普一直散播病毒「來自武漢實驗室」的說法，早就被美國自己的專家打臉，確認病毒來自自然界。

可以確認，新冠肺炎疫情將改變這個世界，但是否會變得更仇中、反中，中美對抗與東西方對立是否會強化，卻仍然存在變數，不宜輕易論斷。尤其不該忽略：大陸已是全球第二大的進口市場，同時擁有龐大又快速成長的內需市場。對台灣企業而言，大陸早已不僅是生產基地，也是賺錢的市場。根據中華徵信所的統計顯示，去年台灣上市公司認列大陸轉投資事業收益為3744億元，再創歷史新高，其中既有出口產業也有內需產業，既有電子也有傳產，有製造業也有服務業。

新冠疫情持續在全球打擊經濟，大陸卻領先全球開始復甦，全年可望維持1%以上的正成長，遠優於歐美5%到10%的衰退。本周德國大眾汽車公布在大陸最新業績，4月銷量僅比去年同期下降2%，預計5月將恢復去年同期水準。而4月出口年增3.5%，遠高出預期的負15.7%，大陸已有「V型」復甦的架勢。

成長的市場就有賺錢的機會，大陸仍將是台灣企業的投資樂園。政府與企業應小心且專業判讀各種訊息，切勿沉溺同溫層任意鼓吹「去中國化」，將對企業獲利與國家經濟造成無可挽回的負面影響。