川普總統自詡是美中建交後，唯一強硬面對中共的美國總統，透過美中貿易協議、印太戰略，川普確實累積了相當政治資本，但面對新冠疫情災難，「反中劇本」威力不再。盤點新冠肺炎的衝擊，兩強元氣大傷，聲望及實力俱減，但川普顯然陷入更大的政治危機，連任已岌岌可危。關鍵之一在於川普鎖定中共為目標存在根本謬誤，因為，真正的敵人是無法用政治力量及意志擊敗的病毒。

強人政治慣用手段就是塑造一個公敵，藉著摧毀敵人贏得人民支持。新冠肺炎大流行對美國經濟及生命財產造成空前損害，加上選舉壓力，川普及共和黨確定「雙B（北京與拜登）戰略」，傾全力無情攻擊中共及與篤定代表民主黨競選的拜登，希望能藉此轉移焦點，將一切責任轉嫁給中國大陸，同時塑造川普以「戰時總統」形象領導全國抗疫，力求在11月大選勝出。

今年初大陸武漢爆發新冠肺炎傳染，加上中共當局企圖隱匿疫情等一連串失誤，許多美國政治人物暗自竊喜，認為中國地緣政治巨大泡沫終於破滅。但等到3、4月美國成為新冠肺炎全球重災區時，雙B戰略不但難以奏效，更是自曝其短。當美國的確診病例接近130萬，死亡超過7萬7千人，失業人數突破2000萬，失業率高達14.7%時，川普仍一味卸責，堅持自己沒有責任，其負面效應不難想像。

美國總統每天例行工作就是在白宮記者會、或接受媒體訪問時批判中共，或與地方官員及媒體對嗆，已有失總統之尊。他一再質疑病毒來自解放軍武漢P4實驗室，但遭到自己的醫學專家、官員及情報單位打臉。他又加碼表示，「北京竭盡所能想讓我輸掉總統大選」；以及將新冠肺炎疫情與珍珠港事件、911恐攻相提並論，令人懷疑川普個人已方寸大亂，政府陷入混亂之中。

國務卿蓬佩奧最重要的工作也是站在第一線攻擊中共，而非以首席外交官身分發揮美國影響力，透過多邊國際組織、G7、G20等集團協調、加強國際合作。最近中共代表參加了歐盟舉行的合作發展疫苗會議，美國卻選擇缺席，外交觀察家表示，這是二次大戰以來，美國首次在重大國際事件中沒有發揮領導作用。

川普政府擴大打擊面到世界衛生組織（WHO），除了指責WHO偏袒中共，配合中共隱匿真相，更在國際社會迫切需要抗疫資源之際，中止對WHO的財政援助。前澳洲總理陸克文近日在《外交事務》季刊發表的文章諷刺，現在大家終於見識到「美國優先」的意涵：「在真正全球危機時，不必指望美國協助，因為她連自己都無法照顧。」原本就在滑落中的美國地位及威信在新冠肺炎再遭重創。

大陸同樣遭到沉重打擊，固然後續處理得宜，有效控制了疫情，但不免要面對國際社會普遍反中情緒，經濟也將出現衰退的壓力，多年經營的國際形象與軟實力遭到撕裂。中共領導人習近平雖沒有連任壓力，但他的政治聲望仍會受到黨內與社會的檢驗。

影響最深遠的是，在新冠肺炎前就已質變的美中關係加劇惡化，「戰略競爭」擴大到貿易、軍事、經濟、財政、科技、意識形態所有層面；從政府間的對抗演變成雙方人民間的敵視，狂熱的民族主義對上民粹主義，未來即使不進入「新冷戰」狀態，中美關係已走上不歸路，脫鉤是可能的趨勢，只是程度還不明朗。美國在二次大戰一手打造以規範為基礎的「世界秩序」也逐漸解體，在缺乏強有力的領導之下，未來世界將變得更危險。

民進黨一貫採取「親美反中」、「聯美抗中」策略，在對抗賽中與美國同邊，美國更是狂打「台灣牌」，蓬佩奧公開呼籲國際社會支持台灣出席即將召開的世界衛生大會（WHA），台美雙方也進行衛生部長級視訊會議，討論台灣參與WHA問題，兩岸緊張關係也隨著美中對抗和台美合作而白熱化，兩岸毫無互信共識，如何維持台海安定，將是後新冠期兩岸最嚴峻的考驗。

訴諸傳統地緣政治思維與權力對抗無法因應來自天然的災害，只會延長、加深病毒對人類傷害。有效圍堵控制傳染，早日恢復經濟活動才能取得主導優勢與話語權，這是新冠肺炎的最大啟示。