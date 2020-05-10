正在大陸打職籃的林書豪，成為美國時尚品牌COACH男士產品系列代言人！選擇林書豪代言，除了顯示COACH更重視大陸男性市場之外，也有呼應林書豪放棄對立、不分種族、不分政治，共同擊潰新冠肺炎病毒訴求之意。

林書豪生於美國加州，家庭和兩岸都有淵源，他畢業於美國哈佛大學，是打過美國職業籃球NBA的少數亞裔球員，曾以「林來瘋」聞名全球。去年轉戰大陸職籃CBA，北京首鋼以年薪300萬美元與林書豪簽約，目前在CBA也擁有高人氣，以北區最高票，入選CBA明星賽先發。除COACH外，大陸球鞋品牌特步也簽下林書豪作為代言人，據說合約價碼為3年750萬美元。

大陸是全球時尚奢侈品牌最大的消費市場之一，根據管理諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）的資料，全球奢侈品銷售量，大陸至少占1/3，成長量2/3來自中國，COACH看重大陸市場是理所當然的。

為什麼選擇林書豪代言？除了他本人在運動領域成就非凡和高人氣外，人格特質和價值觀相信也是很重要的一環。首先，林書豪以一個亞洲人在美國職業運動領域打出一片天，當中遭到的歧視，是一般人所難以想像的，需要有堅強的心理素質才能面對，他自己也坦言，有太多次被叫做「chink（中國佬）」。疫情期間，很多亞裔成為攻擊目標。

美國總統川普日前將新冠病毒稱為「中國病毒」，林書豪挺身而出，抨擊川普是在散播種族歧視仇恨；接著他又在臉書發表〈黑暗尚未獲勝〉長文強調，有人認為這場疫情是關乎政治、國與國、左派和右派，他認為這是關於「黑暗與光明」的對決。

新冠病毒不該造成東方與西方的對立，也無關政治，種族，而是需要每一個人團結起來，盡可能幫助他人求生。