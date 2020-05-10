台灣要做棄子還是炮灰？我問得犀利，看似語不驚人死不休，卻是就在眼前的現實！離蔡英文連任就職只剩10天，兩岸幾乎無人對她的就職演說抱有期待，經過一場疫情，台灣「仇中」、「謀獨」更已原形畢露，觸發大陸武統聲浪高漲，兩岸擦槍走火隨時可能引爆！

很多人問，既然如此，蔡英文難道不會在「謀獨」路上有所收斂？我說，蔡英文當然不會退讓，因為她不僅有817萬大軍支持，還有美國庇護撐腰，所以敢狂言「準備好戰爭」，現在更提出修法、修憲，刪除「國家統一」，加速朝「法理台獨」邁進。

我們一直疾呼「和統」才能「保台」，「抗中」只會毀台，但很多人就是不見棺材不掉淚。美國近來看似高調「力挺台灣」，包括從國會通過《台灣旅行法》及《台北法案》，到國務卿蓬佩奧說要「力阻中國孤立台灣」，一向是「一個唱黑臉，一個唱白臉」的國會與國務院，罕見地連成一氣「支持」台灣。這究竟是美國的戰略目標，或者只是戰術上的手段？

首先聽聽蓬佩奧的說法：「美國正使用工具箱內所有工具…說服他國（與台斷交）並非正確的事。」說了半天，原來只是想說服「他國」，那為什麼不乾脆一點，「自己」與台灣建交，承認台灣獨立為一個主權國家？這根本不用什麼工具，只需美國自己一句話，不是嗎？為何不做？

蓬佩奧又提到了「川普政府看待台美關係的方式，與過去歷屆政府相比，更能全面考量中國崛起後對美國造成的風險」，這話其實已露了底，那就是川普政府「力挺台灣」，不是為了什麼「民主價值」，也不是為了台灣對美國有多少戰略價值，而是純粹給中國的崛起出難題、使絆子。換言之，川普政府「力挺台灣」，不是真的為台灣，而是要阻擋正在崛起的中國。

既然如此，台灣必然面對兩種可能。第一，美國雖不樂見中國崛起，但受自身國力所限，加上與大陸共同利益的制約，只能維持既競爭又合作的關係。在這種情況下，台灣就變成美國用來和大陸「競合」的棋子，一張美國向大陸討價還價的「牌」，哪天中、美喬攏了，「棋子」就可以拋棄，台灣瞬間就成為「棄子」了。

第二則是比「棄子」更危險的情況，那就是中美衝突已超過可談判的範圍，大陸先發制人，把美國的「台灣牌」收回，戰場當然就在台灣。也就是說，若中、美能經由交易緩和爭端，台灣瞬間「一文不值」，還是好的；若中、美真的鬧翻，充當馬前卒的台灣首當其衝，更成為美國「反中」圖謀的替死鬼。

無論是第一或第二種情況，台灣都必須為「親美抗中」付出代價。當台灣主動將兩岸關係高度「中美問題化」，大陸被迫只有亮劍試探誰更願為台灣付出代價。目前大陸興起的武統輿論，就是鑒於此種態勢，即便是和統論者，也多主張「窮台困台」、「加速和統」。當蔡英文仗著817萬人對抗14億人，決心一條路走到黑，兩岸關係已無任何回頭的可能！

當然還有一種情況，就是美國的戰略已經改變，下定決心要扶持台灣獨立，永久與大陸分離。過去很多反對我主張的「擁獨拒統」人士，就是持這種看法，認為美國前所未有地支持台灣，無須再理會兩岸關係如何惡化。既然如此，實踐是檢驗真理的唯一標準，怎能不逮住機會，坐實台獨，「正名」制憲，讓美國看到台灣獨立的決心，藉美國戰略改變之時讓台獨「名正言順」？只有如此，才能杜絕淪為「棄子」的後患，進一步要求與美國建交、結盟、加入聯合國，不是嗎？

當台灣與大陸愈走愈遠，與14億中華兒女堅持統一的民意背道而馳，不論是成為美國的棄子、炮灰，或真能成為美國的盟友，都勢必要付出代價。說白了，就是「打敗了投降，打贏了就獨立」。台灣社會一再掩耳盜鈴，就像裝睡的人叫不醒，但現實就是現實，我已做好被動接受武統的心理準備，你們呢？

（作者為新黨榮譽主席）