伊拉克國會在上周四（5月7日）選出卡迪米出任總理，暫時化解了伊拉克的政治僵局。但對卡迪米而言，在眼前展開的卻是一段充滿荊棘的路。

關心國際情勢的人，經常關注的是美國、伊朗緊張關係升高，但卻忽略了夾在兩國之間的伊拉克。伊拉克因為地理位置特殊，美國與伊朗兩股勢力皆想操控伊拉克政局，所以海珊垮台之後，每一任總理都必須獲得美國與伊朗的同意，才有可能平順上任。去年底辭職下台的總理馬諦，就是美國與伊朗都接受的人選。馬諦辭職後，大家曾一陣婉惜，因為哪裡再去找這樣一位不以教派鬥爭為主軸，而且獲得美、伊接受的總理？果不其然，後繼的總理一直難產。

今年1月伊朗負責操盤伊拉克政局的聖城旅指揮官蘇雷曼尼將軍被美國以無人機擊殺之後，美伊關係更為緊繃。不但伊朗支持的民兵與美國扶植的政府軍僵持對峙，伊拉克總統連提兩個總理，都在國會遭到親伊朗的政團封殺。卡迪米是伊拉克前情報局長，是10周以來伊拉克總統提出的第3個總理人選，還好過關了。

卡迪米當初根本不在任何一方的口袋名單之中，但是他懂得政治操作，曉得美國和伊朗想要什麼或最怕什麼，也曉得自己能給什麼。一些伊拉克專家就表示，美國和伊朗不是喜歡卡迪米，而是認為他至少是可打交道的人。

卡迪米跟國內親伊朗的民兵談判，保證新政府上任後不會干預民兵的事務，交換這些民兵的政團在國會裡面不要干擾他的任命。他也跟美國談判，美國希望伊拉克減少對伊朗石油的依賴，他表示同意，但提出因為新冠肺炎造成的經濟衝擊，伊拉克要減少依賴還需要一段時間緩衝，最後居然能說服美國同意，在對伊朗實行制裁的情況下，繼續開一道門給伊拉克，讓伊拉克可以買伊朗石油而不受連帶制裁。卡迪米的情報背景讓他跟美國說得上話，他也是唯一能從美國手上要到豁免制裁待遇的伊拉克政治人物，這也幫助他鞏固了政治基礎。

可是伊拉克現在面臨的4大挑戰，仍有待他一一面對。第1當然是新冠肺炎。新冠肺炎造成全球經濟停擺，伊拉克也難倖免。新冠肺炎肆虐，伊拉克封城，部隊也從鄉間被調回城裡協助封城，但這又給了IS死灰復燃的機會。這是新政府面對的第2個挑戰。今天的IS當然不復當年建立伊斯蘭國的氣勢，但騷擾城鄉、阻斷經濟活動的能力卻是綽綽有餘，而且攻擊的戰術與武器都有升級的態勢，成為伊拉克最新的安全威脅。

第3個挑戰是油價下跌。伊拉克90%的國家收入來自原油輸出，全國300萬公務員的薪水全都巴望著原油收入。原油價格暴跌，影響國家收入，所有的預算都必須重新編列，對人民生活影響之巨可以想像。去年馬蒂總理就因為經濟衰退引起群眾上街抗議而下台，今天新政府就能解決這個問題嗎？

第4個挑戰是親伊朗民兵與美軍的對峙，要求美軍撤出伊拉克。對伊拉克而言，這是在兩強之間走鋼索。卡迪米到現在為止還能在鋼索上保持平衡。但一段時間之後，這個平衡還能否保持，不但決定了新政府的壽命，也剛好可以用來作中東戰爭發生可能性的溫度計，很值得觀察。

（作者為東吳大學政治系教授）