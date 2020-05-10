大陸過去常將投資、消費、出口稱為帶動經濟的「三駕馬車」，不管1997金融風暴、2008金融海嘯或這次的新冠肺炎疫情，消費、出口急速冷凍，政府不得不依賴擴大投資，特別是基礎建設，拉高、維持整體經濟發展榮景。基建過去被稱「鐵公雞」（鐵路、公路、基建），確實帶點貶意，畢竟重複建設浪費時常有之，但如今「新基建」不僅是活命線，且將改變大陸的未來。

大陸國境之大幾乎等於歐洲，人口比歐洲高出1倍。對發展中國家來說，國境大有大的好處，但也有缺點。缺點是經濟果實平均到14億人身上，就顯得渺小不易看出成績；從這點看，大陸去年平均所得10267萬美元，確實是了不起的成就。

但也因國土具縱深，戰線可拉長，遇事就特別有韌性。比如一、二線城市出問題，經濟量能便轉移三、四線，傳統實體經濟及進出口貿易受打擊，就往線上經濟發展。

這波疫情從武漢爆發，大陸雖然第一時間未止住星火不讓燎原，但面對疫情決定破釜沉舟封城、封省，這動作不容易，不久前湖北省公布首季統計，武漢GDP破天荒來到負56%，幾乎等於戰時經濟停擺的概念。但如此策略代表大陸寧可止住經濟，最終也要保人命的立法精義，長遠看必然比美國總統川普「寧可多死人，也不犧牲經濟」，要求盡快復工更具遠見。

在這樣的背景下，大陸提出不同往常的「新基建」，便是立基科技化、現代化、美國打壓「2025中國製造」及明年實現「全面建設小康社會」的背景下，選擇最完美及最適切的發展路線。

大陸國家發改委上月20日宣布的「新基建藍圖」，簡單說，涵蓋了5G基站建設、特高壓、城際高鐵暨城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、AI及工業互聯網7大領域。這7大領域正是基於「十三五規畫」的主要精神，也正是目前大陸國企及大型民企發展的主軸。

「十三五」對大陸經濟發展是關鍵。大陸國家主席習近平早在2010年就定下「雙百方針」，也就是到中共建黨100周年的2021年，首先實現全面小康，在2010年平均所得的基準下，收入再翻一番；其次，在大陸建政百年的2049年實現中國現代化。第1個百年正是十三五規畫的終年及十四五首年。但受疫情影響，正是「讓壞事變好事」，傳統經濟讓路，新創經濟崛起。

基於此，以上海為例，包括區塊鏈研究院落戶濱江，雲計算服務商優刻在上交所掛牌，勝訊投資700億台幣在松江建起AI超級計算機中心，都代表各地在疫情後時代的長遠布局，最終也將讓經濟猛爆突飛。

「水退了，才知誰沒穿褲子」，相較美國面對疫情支離破碎的施政理念、富己窮人、亂印美鈔、亂了套的財政措施，已對比出中國大陸在「後疫情時代」，必然獨領風騷的可能性。