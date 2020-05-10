當所有焦點都集中在新冠肺炎疫情時，中美貿易戰的風險隨著兩國因疫情而引發的糾紛升高。如果雙方再爆發貿易戰，衰頹的經濟將承受更沉重的打擊。

中美兩國打了兩年的貿易戰，隨著今年1月簽署第一階段貿易協議而暫時落幕；雖然外界多認為這只是「中場休息」，未來貿易戰勢必再起，但也都評估至少到年底大選前，川普不會再掀起貿易紛爭。

顯然外界高估了川普的穩定性，因防疫無能導致美國死於新冠的人數超越越戰、波灣戰爭的總和，川普急著卸責，把矛頭對準大陸，揚言報復大陸隱匿疫情，「加徵關稅絕對是一個選項」，市場解讀貿易戰可能再起，美股為此再重挫。

為安撫市場，中、美高層官員通電話溝通，並釋出「兩國完全期待及時履行協議規定的義務」正面訊息，但周五川普接受採訪，被問及「是否要終止中美第一階段貿易協議時」，又說「我非常、非常糾結，還沒決定」，又澆上一桶油。

受疫情衝擊，全球經濟嚴重衰退，全球各國尤其中、美兩大國理應攜手合作，既要抗疫，也要拉抬經濟。如果美國撕毀協議，再啟關稅戰、貿易戰，全球經濟都會被拖下去。

過去幾年，川普不吝於對外展示其絕對自利、反覆多變、政策不一貫的特質，這次再次翻臉，只是再增一例而已。但台灣該深思的是：是否已經押太多籌碼在川普身上？風險是否過高了？會不會哪天川普與對岸達成他口中「好得不得了的交易」，而把台灣捨棄掉？