隨著新冠肺炎疫情在全球逐漸舒緩，各國逐漸解封和鬆綁，將抗疫重心由防疫轉向紓困振興。這次疫情衝擊巨大，造成1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機，衰退來得又急又猛，各國都無類似經驗，尤其如何在防疫和紓困振興兩難之間拿捏平衡，對全球各國都是高難度的挑戰。

以台灣而言，行政院在「紓困2.0」的「擴大紓困對象」上就犯了操之過急、配套不全，乃至於地方基層無所適從，造成一團混亂的窘況，被稱為「萬元紓困之亂」。先前的防疫佳績無法外溢到紓困成果，的確令人遺憾，但若無法從亂象中記取教訓，讓後續紓困臻於完美，就會徒然浪費寶貴教訓。

整個紓困方案以「滾動式拼圖」模式提出，許多專家和民眾都表達了憂慮，但執政團隊堅持「錢要用在刀口上」，不願對全民發現金，以免因富人拿去儲蓄而造成「浪費」。乍聽之下似乎有理，但全民發現金也可有「排富」門檻，行政團隊卻仍堅持不為，只因在野黨先行提出，就刻意排斥，或另有不可說的祕密？

紓困方案受惠人數約500萬，包括：艱困企業員工薪資補助80萬人、自營工作者補貼133.5萬人、弱勢加發生活補助87萬人、擴大就業15萬人、減班休息及個人進修津貼15萬人、急難救助金有工作無加保者34萬人、農漁民140萬人，占全台就業人數（1150萬）的43%，意味另外57%民眾因未受疫情衝擊，所以「無困可紓」嗎？

這是非常荒謬的思維，依據求職網站的調查，台灣就業民眾兼差謀生的比例非常高，43%同時擁有正職和兼職。行政院補貼排除了半數以上就業者，合理推估被排除者中必有許多是兼差者，其中必有若干因防疫管制或服務業萎縮而失去兼差機會，收入大量減少，但卻無法獲得紓困補貼。兼差是台灣人勤儉美德的表現，政府紓困獨厚農民與小黃，卻忽視勤奮的兼差族，公平嗎？

其次，補貼標準嚴苛且額度有限，不像是個被國際貨幣基金列為富裕經濟體的台灣所為。姑且不論疫情影響重大的歐美各國紛紛以經濟生產的10%～30%來支持紓困振興，和台灣一樣疫情不算嚴重但同樣高度依賴貿易的星、港、韓，分別撥出11%、10%和7%的經濟生產資源紓困，故能有餘裕普遍發放現金，幫助民眾度過困境。

我國將紓困振興特別預算調高到2100億元後，也不過是經濟生產的1.1%，可說是杯水車薪，難怪必須有各種排富，而且除少數勞工可補貼到3個月6萬元以外，其他受衝擊勞工的補貼額度有3萬元的，也有僅僅1萬元的，實在太少。

這些行業間補貼額度的巨大差異，政府迄今沒有任何解釋，似乎全憑少數高官主觀認定，實在難以服眾。在不同補助之間，排富的標準也各自不同，「富裕」在同一國內的不同行業有不同定義，可能也開了全球首例，政府也沒有任何解釋。

這無非是因為採用了「滾動式拼圖」的補助模式，極容易引發「標準不一致」所產生的問題，但政府顯然要唾面自乾，任憑外界質疑就是不理，完全不像一個自詡為「會做事內閣」該有的風格。

現在，即將進入政府認定的「產業振興」階段，所謂的「酷碰券」或「抵用券」可能很快就會推出。這個政府自稱可獲較大「乘數效果」的消費補貼，已被各方批評多日，疫情衝擊下民眾收入大減，用8成花費來獲得2成折扣補助，究竟能產生多少「乘數效果」？常識就可以推論。「疫時」民眾收入減少，乘數效果絕對低於「平時」的乘數效果。學界出身的財經高層若執迷經濟理論，卻連常識都看不到，堅持依據乘數理論發酷碰券或抵用券，就會變成食古不化的蛋頭學者，極可能看到大量票券被民眾棄置不用；民間在景氣不佳之下，各種「買一送一」的消費商品或服務隨處可見，但成效有限，這種折扣不大的票券對誰有吸引力？或許，只有對從來不上賣場消費、成天在冷氣房研究規畫政府方案的政府高層，才會構成吸引力吧？

趕快放棄酷碰券，加發排富的全民現金或無法儲存的一般性消費券，來減少民怨吧。