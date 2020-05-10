就在新冠肺炎疫情還在世界各地方興未艾之際，筆者因家事必須去上海處理，因此在5月初離開台灣入境上海，體驗了大陸當局嚴格的防疫措施，印象深刻。

這次新冠病毒從大陸開始蔓延，雖然在短短3個月期間已得到相當程度的緩解，可是筆者心中難免存有疑懼，然而這次體驗大陸整個入境嚴格有效率的防疫過程後，覺得大陸做法頗多值得台灣學習的地方。

首先，大陸目前是採取對所有入境旅客全面進行核酸篩檢，必須是陰性反應者才能依規定集中隔離或各自居家隔離。這種強制篩檢的做法是科學的，足以有效阻隔新冠病毒確診者從境外移入，應是大家一致的看法，也唯有如此，才能使防疫工作真正做到「滴水不漏」的最佳境地。同時，大陸防疫人員在機場從事篩檢工作已十分有經驗，包括呈報旅客個人旅遊史、身體健康狀況，到從鼻腔與喉嚨取樣，不到半小時均能順利完成，並得以入境。

其次，對於一些符合居家隔離條件的年長者、懷孕者、未成年者、患有慢性疾病者等人的居家環境也有較嚴格的規定，就是在隔離居住的公寓房內，不能有其他家人與朋友同住，使得居家隔離者在14天隔離期間的生活空間十分單純，無虞傳染他人的可能。如果不能達到以上條件者則必須一律集中隔離，在隔離旅館中隔離14天。

在隔離期間的管理極為嚴格又能兼顧人情需要，以保障被隔離者生活的舒適性為原則。對於違反規定的被隔離者不處以罰款，而是在屢勸、屢犯不得已的情形下，才處以拘留、判刑等法律制裁。

從以上的體驗，筆者覺得中央疫情指揮中心應盡速對所有入境旅客做核酸檢測，以最客觀、最科學的方法來有效阻絕境外確診病例的移入。尤其，現在台灣每日入境旅客數目已大量減少，進行核酸檢測應不會造成防疫人員太大的負擔，更是應該做全面普篩的時候了。為了台灣人民的健康，為了確保台灣這一片淨土，此時不做，更待何時？

（作者為國立高雄科技大學前校長）