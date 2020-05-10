我們很難再回到新冠疫情來臨前的那個世界了。新常態防疫就是恢復經濟、學校、開放公共場所，但又不得不面對輸入性疫情的風險以及相應極大的防控壓力。

除了少數像瑞典佛系群體防疫外 ，全球採取的措施從本質上是一樣的，即強調社交距離包括居家令、關閉公共場所、戴口罩等，減少人與人密切接觸機會。台灣在這次的疫情中最突出的優異表現之一就是在採取了及時、強力的超前措施，使得疫情最終沒有出現大規模的社區感染。東亞各國是一個起跑線，歐美各國是一條起跑線，而南亞、南美以及非洲等疫情後發國家又是一條起跑線，全球性的疫情管控從來沒有像今天這樣的複雜。

回頭來看，對疫情放任不管的瑞典，感染速度、死亡率卻與防疫措施在西方國家中極嚴的義大利、英國、荷蘭等國家基本不相上下。歐美國家這種策略可以被稱為「錘子和舞蹈」的防控模型。疫情爆發時採取積極的錘子措施，包括封城封市等限制社交距離的猛擊方法，達到阻遏疫情。一旦疫情被控制，病死率逐漸降至可以被接受範圍內，那麼社會將逐步放開，又逐漸恢復跳舞的階段。

英國首席科學顧問Patrick Wallace在3月中首次提出群體免疫概念後，悲觀主義者的論調認為，如果有效的疫苗遲遲沒有誕生，在未來的1～2內，群體免疫即便不是主動選擇的策略，也是被動形成的必然結果。當各國疫情均降低至可控階段之際，世界將會逐漸重新開放。開放邊境復工的舉措下，對一些採取嚴控舉措的國家包括台灣而言，由於絕大多數人未被感染而缺乏免疫力，將會形成免疫落差，就有可能面對較嚴重的二次疫情。而我們不樂見的錘子與社交隔離將會是生活常態。

新冠病毒將極大地顛覆大家對於傳染病的認知，甚至影響各國對於全球化的態度。在全球的新常態下，我們如何保持對疫情的完美管控，不影響常態化的民生經濟發展，對國內疫情後時代的公衛體系形成了極大的考驗。

首先，須持續維持智慧高效的公衛應急指揮、監測預警體系。強大而具備抗壓能力的衛生系統不僅是抵禦疾病爆發和大流行病的最佳手段，而且是抵禦我們每天面臨的多種健康威脅的最佳防禦。其次，未來更長久時間的抗疫下半場，慢性疾病的發現、預防與管理成為控制疫情與疾病的死亡之關鍵。

台灣並不是慢性疾病管理的優等生。根據醫學期刊《刺胳針》公布1990～2015年全球醫療品質評比，台灣僅排名第45名，遠遠落後鄰近的日本（11名）及南韓（23名）。 探究其原因，其中有多項慢性病的評比都只達及格邊緣，或是根本不及格，如慢性腎臟病50分，糖尿病58分、高血壓性心臟病60分，存在這些慢性病都是重症新冠肺炎的風險因子。

在東亞包括華人地區，新冠肺炎病毒（Clade B）可能遠不如原先認為的那樣致命。相較於傳統流感H1N1，台灣於2009年5月20日發現首例境外移入個案，在12月底已造成數十萬人感染，844人因感染新型流感而併發重症住院，其中35 人死亡，現在已沒有人記得了。對於第二波或境外移入新冠肺炎感染，許多科學家看法較悲觀，認為廣大群眾仍缺乏抵抗力，非常容易受到感染，但這並不代表高致死率。

如果說我們從2019冠狀病毒中學到了什麼，那一定是「現在投資健康，將來會拯救生命」。全世界每年在醫療保健方面的支出約為7.5兆美元，幾乎占全球GDP的10%。然而，最好的投資莫過於通過衛生保健、促進健康和預防疾病。預防勝於治療，而且節省健保開支，屬於最明智之舉。

（作者為前台大醫院副院長、醫師教授）