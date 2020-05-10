很多人對蔡英文總統就職演說已經不抱希望，確實，在中美對抗關係及蔡英文政府依賴美國架構下，蔡總統不可能對大陸遞出橄欖枝。不過，這並不表示蔡總統不能表達善意。

相信蔡英文和習近平，都能以蒼生為念，願意為和平保留最後的機會。蔡總統雖然「不能說什麼」，但絕對可以不說什麼。不該說的話不說，在現階段就是一種善意。

蔡總統多年從政風格，和陳水扁的「邊緣主義」作風不同，大陸固然質疑台灣「切香腸」，但也表示暫時不會一口吃下去。這一點，蔡總統至少要再確認。