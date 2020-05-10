快評》蔡總統說與不說之間 19:072020/05/10 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2016年5月20日，蔡英文總統就職演說。（取自總統府網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 很多人對蔡英文總統就職演說已經不抱希望，確實，在中美對抗關係及蔡英文政府依賴美國架構下，蔡總統不可能對大陸遞出橄欖枝。不過，這並不表示蔡總統不能表達善意。 相信蔡英文和習近平，都能以蒼生為念，願意為和平保留最後的機會。蔡總統雖然「不能說什麼」，但絕對可以不說什麼。不該說的話不說，在現階段就是一種善意。 蔡總統多年從政風格，和陳水扁的「邊緣主義」作風不同，大陸固然質疑台灣「切香腸」，但也表示暫時不會一口吃下去。這一點，蔡總統至少要再確認。 #快評 #蔡總統 #就職演說 #兩岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》後浪與前浪的對話 18:522020/05/06 短評 快評》解兩岸的隔離 18:532020/05/06 短評 快評》避免通縮惡夢 18:102020/05/07 短評 快評》救經濟還有招嗎？ 18:092020/05/07 短評 快評》蘇巧慧提油救火 20:242020/05/07 短評 快評》三個壞消息 19:532020/05/08 短評 快評》救窮不救急 18:462020/05/09 短評 言論熱門新聞 旺報社評》川普搞錯指責對象 - 旺報社評 - 言論 兩岸一家人》外省子弟面臨土斷抉擇的無奈 - 徵文 - 言論 徐宗懋》興奮劑國家隊 - 觀點 - 言論 快評》川普瘋，押川普更瘋 - 短評 - 言論 王任賢》慘勝的戰疫 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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