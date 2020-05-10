「分權與制衡」是民主運作的基本原則，但已被標榜自由民主的民進黨破壞殆盡，台灣民主政體逐漸走向威權專制，這已是迫在眉睫的台灣民主危機。

不久前，有位網友來我的臉書踢館：「從今年有武漢（新冠）肺炎開始，kmt就只能搞些有的沒，只能盡量博版面啊！要不然有看到幹什麼正事嗎？唉。」我告訴這位網友，沒有在野監督的國家，就不是真正的民主國家，正常民主國家必須擁有盡職、努力替人民監督政府的在野黨才是人民最大的權利保障。

回顧過去4年，中華民國憲法下的「五權分立」精神蕩然無存，行政部門恣意妄為，完全不受節制，民進黨擁有多數席位的立法院已淪為「立法局」，更挾持多數暴力強行通過戕害民主法治、侵犯人權的「國安五法」修法、《反滲透法》等諸多惡法；由於領導人的強烈個人意志阻擋了司法改革，行政部門首長更喜好耍官威，討好民粹，對於司法審判說三道四，司法獨立精神慘遭踐踏，民主最後一道防線早已被摧毀；至於監察院、考試院只是政治酬庸機關，聽命民進黨意旨行事。

再往前看12年，回到馬英九總統時代，在野的民進黨是怎麼監督政府的？任何措施必然被批到體無完膚。馬英九在金融海嘯時，明快決定發放「消費券」，以最簡單有效方式嘉惠全民，當時民進黨強烈反對。今天民進黨政府面對新冠肺炎，已經兩個多月過去，對於紓困措施依然束手無策，迫切需要救濟的低收入或無收入者飽受折磨，仍然是「看得到、拿不到」，當家的一手導演、製造的「萬元之亂」鬧劇。這一切只因為當年反對消費券，現在死要面子不肯低頭。

ECFA帶給台灣巨大的貿易投資利益，當時的民進黨蔡英文主席批判這是「包著糖衣的毒藥」，10年後的今天，民進黨政府低聲下氣希望大陸不要終止ECFA。這些活生生的例證不是歷史，到今天後遺症仍在持續發酵、擴大。

以前在野的民進黨雖然霸道，但終究是盡在野監督的天職，人民也願意多加包容。但現在在野的國民黨本著理性、負責、以人民福祉優先的基礎上強力監督政府，卻被1450操作成「扯後腿」。

然而，真的是扯後腿嗎？在野黨監督批判前法務部長邱太三關說司法、政府用納稅人的血汗錢酬庸養肥貓、監察委員陳師孟選擇性辦司法官公務員、閹割《公投法》戕害人民的直接民權、人民在網路發表反對意見就用《社維法》查辦等等等，都只是在博版面嗎？

大家一定要知道，只有掌握國家政權的人，最有可能出賣國家利益，傷害人民福祉，當在野黨被消滅或被政府收買的那一刻，人民就是執政者刀俎上的魚肉。

不要忘了，人民本身就是永遠的在野者；不要忘了，沒有在野黨強力監督的政治，不是民主政治。

（作者為人人未來基金會董事長）