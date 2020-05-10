自新冠肺炎爆發以來，中央疫情指揮中心操作到位加上民眾配合，台灣防疫確實可圈可點，但防疫過程中卻也出現一些怪現象，可說是「眾神滿天人朝拜、醫療外宣誰能敵、網軍出征成日常、玉蘭花價拉新高、府院高層喜自勝、藍軍反成空氣人」，讓人五味雜陳。

「眾神滿天人朝拜」是第一個怪現象。陳時中指揮控制疫情，行政院政務委員唐鳳建構口罩2.0版制度，當然都值得肯定，然而各界的崇拜似已將其神化而不可逆其意旨，陳時中質疑世界衛生組織及其祕書長譚德塞被讚爆，柯P不「順時中」被罵翻，連靠著「時中光環」續任閣揆的蘇貞昌都被小英讚為「護國院長」。一時間，台灣眾神降臨、互相軒邈，小民只能朝拜，鮮少有批評或質疑空間，在民主國家中確實奇怪。

「醫療外宣誰能敵」是另個弔詭。政府藉防疫之效進行捐口罩的人道援助或國際宣傳無可厚非，確也收到西方國家政要的感謝及支持台灣加入世衛，一時間台灣在國際上的討論度爆表，或有人認為能一舉打臉北京、加入世衛；但國際政治是現實的，台灣加入世衛的期待愈高可能導致失望愈大，若最後只能以「仇中、反陸」當作減低失調之法，恐只會淪為「義和團式」的自嗨而已。

「網軍出征成日常」則是最大敗筆。台灣本藉著口罩援外可建構國際形象、凸顯軟實力等多重功效，外國政府政要能公開感謝固然好，但若是他們無正面回應，或如新加坡總理夫人「Errr」的話，網軍就會像出征譚德塞般，不留情面地加以「指教」，不僅抵銷了政府的人道主義情懷，讓台灣愛心失焦，甚至可能讓受贈國認為我們口罩外援有「司馬昭之心」，想討人情。更甚者如譚德塞反擊的話，我國際形象反會更具爭議性。

「玉蘭花價拉新高」則坐實紓困亂象，更引爆地方與中央的權力較勁。1萬元紓困首日就因大排長龍、填寫資料及檢附佐證等複雜流程引爆民怨，連蘇貞昌都得道歉滅火；更荒謬的是，因為蘇揆特別點出賣玉蘭花、舉廣告看板的人都能申請，搞到不少人搶批玉蘭花來賣，拍照拚紓困，讓玉蘭花價立刻飆高，讓人瞠目結舌。

但「玉蘭花之亂」只是紓困亂局的冰山一角，因為中央紓困措施的思慮不周，使地方基層公務員人仰馬翻，蘇揆又說了「中央審核、地方免責」的新原則，新北市立刻反守為攻，一日之內就送了9千多件紓困申請書到衛福部，要求速審發錢。中央政府和超前部署的地方政府從防疫到紓困，一路上步調都難一致，紓困亂象更是治絲益棼。

最後是「府院高層喜自勝、藍軍反成空氣人」。對綠軍來說，即便以上現象盲點妻多，但防疫政績仍能盡收囊中；反觀藍軍，立委質詢火力低、部分百里侯待價而沽、罷韓方興未艾，似乎只有扮過諸葛亮的國民黨主席江啟臣一人疲於奔命，作為在野黨，這或許是防疫過程中最無奈的景況吧！

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）