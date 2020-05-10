隨著蔡英文520連任就職日的逼近，國內外無不密切關注她會如何鋪陳其外交及兩岸政策。此時正值美國與中國大陸陷入新冠肺炎疫情的口水戰，台灣在民進黨「親美遠陸」的策略下，更難置身事外。

報載美國在台協會（AIT）處長酈英傑在與桃園市長鄭文燦談及中華職棒CPBL的名稱時，建議多在英文文宣中加註Taiwan，避免被不知情的外國人士誤以為CPBL是大陸的職業棒球聯盟。該消息引發美國是否干涉台灣內政的議論。中職聯盟也發布聲明，表示AIT並非「要求」改名。當然，為了增加對外宣傳的識別度，中職確實可增添與台灣相關的元素。然而，此事更深層的意義則是，民進黨的親美程度已到了令人難以置信的境地。

了解國際棒球發展的人，根本不會把兩岸棒球搞混，因為彼此實力及國際排名有明顯差距。再者，我國國際奧會正式名稱為Chinese Taipei Olympic Committee，蔡政府明知此Chinese就是指在台灣的中華民國，是兩岸與國際奧會在1970年代末期達成的協議，卻放任其黨公職人員消費及恣意詆毀，全然不顧國際政治的現實及運動員權益，只為了達到醜化中共的政治目的。

蔡英文兩年多前以民主為由，放縱獨派團體推動「東京奧運正名」公投案，現在又漠視其黨籍立委提案刪除憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》有關「國家統一」的字眼，代以「因應國家發展」。值此敏感的5月關鍵時期，英系立委拋出此等震撼彈所為何來，難道這是他們呼應選前蔡英文競選辦公室發言人林靜儀指稱「支持統一是叛國行為」的第一波行動？雖然目前只通過立法院一讀，但民進黨此等「明知山有虎、偏向虎山行」的莽撞舉措很難不擦槍走火，實屬不智。

台灣防疫成就雖大大提升我國的國際聲量與支持度，也有不少國家已出面施壓世界衛生組織祕書長譚德塞，要求給予我國年會觀察員身分，但實際成效仍難預料。倘若最終世衛以2016年的「一中原則」條件邀請我國與會，蔡政府又該如何因應？別忘了，世衛屬於聯合國專門機構，若譚德塞加註此要求，各國很難再反對。民進黨政府現在欲挾著防疫高滿意度鋌而走險，繼續操弄兩岸對抗，屆時若反被認為是破壞兩岸現狀的「麻煩製造者」，豈不成了以卵擊石的笨蛋嗎？

兩岸與台美關係有如台灣行走國際社會的雙腳，缺一不可。在吹噓台美互動何等緊密的同時，蔡英文在520的演說何不主動釋出善意，以促進兩岸恢復對話，別讓緊接著520之後的大陸人大及政協兩會，成了中共凝聚反獨民心的批鬥大會。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）