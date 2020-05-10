美國川普政府強烈表態支持台灣成為世界衛大會（WHA)觀察員，既然美國如此神勇，為何不親自領軍在WHA提案呢？答案是，如果美國以世界首強之姿，提案投票卻遭致慘敗，將是外交上的重大挫敗。

現在台灣社會還在猜測今年WHA是否會寄邀請函給蔡政府？其實大陸早就提供答案了，他們提出1971年聯大2758號決議案，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，等於是今年把蔡政府加入WHA的申請拉高到國家主權的高度。在不接受「九二共識」下，如果蔡政府得以進入聯合國組織，等於是台灣主權獲得聯合國承認，對此，北京別無選擇，只能全力對決。WHA根據聯合國決議案，尊重北京立場，自然不會對蔡政府發出邀請函。

不過，已經有兩個會員國對此提案，所以最後還是實力對決。要預測結果可以參考聯合國的歷史軌跡。1971年聯大的表決2758案，結果以76對35票超過3/2的票數通過，17票棄權。此時美國是所有領域獨霸的超級強權，大陸仍是一窮二白的國家，即使美國用盡一切力量支持中華民國，在「一個中國」問題上仍是大敗。

此後，台灣選擇不在聯合國與大陸硬碰，而是以和解與大陸彼此妥協，用「中華台北」的名義重返國際。一直到民進黨阿扁執政，才刻意去硬碰硬。2004年的WHA台灣案議程表決是133對25票（美、日贊成票），2007年以台灣名義入會案是148對17票（美、日反對票），結果都慘不忍睹，也顯示無論美、日支持與否，雙方實力越拉越遠。

到了馬英九時代，秉持「九二共識」，台灣代表葉金川終於以「中華台北」坐進WHA大會現場，不過卻遭到民進黨青年當場咒罵為「賣台」，也被綠委指為「丟台灣人的臉」。到了蔡英文時代，她展現「不賣台」、「不丟臉」的偉大方針，原來就是掉了7個邦交國，被請出WHA，在會場外四處遊蕩，然後又到處被戴上「中國台灣」的桂冠。

此後幾年，WHA大會台灣案在總務委員會決定議程時，就被大會代表否決「結案」了。今年美國支持蔡政府的聲音特別大，但影響力取決於出錢出力強度，不是喊叫聲量，何況美國已經不出錢了。因此，估計過程和結果會跟過去一樣，因為國際權力結構未變，結局也無懸念。總之，美國不會提案，但會更大聲說話、更道貌岸然，可以給大陸難堪，同時從蔡政府收納貢品作為勞務補償，一舉多得。

至於蔡政府，也非一無所獲。它向來對外一副善良無辜，對內張牙舞爪。無論如何虛擲台灣的寶貴資源，陷入更深困境，陳時中部長一句「WHA官僚」，彷彿就滿足了支持者對國際政治認識的水準，而由綠委、綠媒、名嘴和網軍所組成的「國家隊」，則繼續成天替台灣人注射國產興奮劑，說中國已四面楚歌、台灣備受美國恩寵和呵護、蔡政府榮光普照天下等，如此這般。

（作者為資深媒體人）