這次新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織於1月31日界定為公共衛生緊急事件，當然各國都必須用公衛手法應對。可惜台灣的公衛應對單位因為沒有長期培養公衛人才，全部都由醫療人員用醫療手法應對，險象環生，差點滅頂，疫後必須改進。

中國大陸鍾南山院士在1月19日巡視武漢，當天就確認了人傳人，同時給中央提出了武漢封城的建議，4天後落實。這樣超前的公衛建議，至少拯救了大陸與世界疫情2個月的時間，乃真的護國重臣。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光，在大家都擔心復陽病例、無症狀感染是個問題的時候，破天荒的提出「戰略上藐視、戰術上重視」的戰略思維，讓疫情沒有出現再一波上升，這又是另一個護國重臣的範例。

醫療與公衛有何不同？處理一個人的病動用醫療，把病治好；處理一堆人的病動用公衛，強調把病預防好。二者的作法完全不同，腦袋混淆會做得相當辛苦。

處理一個人高血壓用降壓藥，這是醫療；處理社區有一堆人高血壓，就不能迷信用降壓藥，要倡議在飲食中減鹽巴。一個人得流感用克流感；一堆人得流感當然要用疫苗。一個人車禍腦外傷，找神經外科醫師手術；台灣一堆人騎摩托車腦外傷，當年就有年輕的神經外科醫師邱文達奔走立法，強制機車騎士戴安全帽，每年救治台灣腦外傷3千人以上，邱文達部長因此獲頒美國公共衛生首獎。

所以公衛是比醫療更高級別的學科，要在充分了解疾病的來龍去脈，找出疾病發生的風險，然後去除之。大陸鍾南山院士、曾光老師都是在臨床歷練了一段時間，然後在公共衛生領域才能做出關鍵的建議。

如果有這般經歷，但老離不開醫療思維，那也成不了大器。這次台灣中央疫情指揮中心裡面很多都是屬於這類人，記者會上只會每天小鼻子小眼的刻花報病例，連與會的官員都在打瞌睡，也悟不出鍾南山、曾光的決策境界。

在台灣還有另一套公衛人員培訓系統，就是大學公衛系。公衛是管醫療的，是比醫療更高級別的學問，也就是醫療政治學。一個完全沒有臨床基礎的公衛系畢業生，如何當作醫療管理者?台灣自1972年創立公衛學系以來，畢業生因沒有就業渠道，人都不曉得到哪去了。這樣的科系就沒有存在價值，應該改成公衛研究所。

凡醫學院各學系畢業生、在其臨床專業內執業多年後可以報考公衛研究所，畢業後正式進入台灣公衛體系內。台灣的公衛體系骨架很完整，但肉填得不夠扎實。

經過這次新冠疫情，台灣若想好好建構公衛體系，可以規定自地方衛生所、縣市衛生局、中央衛福部的人員任用資格內，若能加上必須有臨床多年經驗加上公衛研究所畢業的規定，就能吸引更多學養兼備的人投入公衛的行業。

這次台灣的新冠防疫戰，指揮中心以醫療刻花為主要打法，缺乏公衛的戰略思維，打得相當辛苦，成功可謂慘勝。繼往開來，希望能有質量完備的生力軍持續投入。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）