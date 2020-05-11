蔣介石寫日記從一九一五年到一九七二年寫了五十七年。中國這大半個世紀，從苦難到復興，從希望到幻滅，從危疑震撼到平穩發展，大體都可從日記中找出線索，尋得答案。它不僅是中國近代史的寶貴資產，也是世界近代史的重要一環。

這樣有價值的材料，不應該早日向世人公開麼？但是蔣家後人說不行，認其「著作財產權是蔣經國先生全體繼承人公同共有」。這樣一來，不僅蔣介石的日記現在不能刊印，還「禍延」蔣經國的日記也不能公布了。

兩蔣故後，台灣政局丕變，蔣經國幼子蔣孝勇恐其先人遺物有何不測，乃攜兩蔣日記移民加拿大，希望妥為保護，傳與後世。他病亡後，遺孀方智怡經郭岱君博士協助，與美國史坦福大學「胡佛研究院」接洽簽約，由「胡佛」代管，並製成微卷，供學者參讀研究。一時間門庭若市，大陸學者尤為醉心，已發表了不少著作。

蔣領導抗日 不容曲解

毋庸諱言，主宰中國命運數十年的蔣介石，是一個有爭議的人物。很多失敗的責任他固難辭其咎，但加在他身上的也有不少曲解與誤解。譬如：

有說他青年時代放誕失軌的，這是事實，但他皈依基督教後，就決心向善，生活簡樸有如清教徒。

世人每以為他是一介武夫，但他讀書甚勤，雖戎馬倥傯亦手不釋卷。

蔣介石早年所受最嚴重的誤解與批評，是他「不抗日」。但日記每天開頭兩個大字「雪恥」，及所記各種事實，也替他雪了恥。

對於抗日，大陸官方過去只提共產黨，沒國民黨的份。二○○五年九月二日，胡錦濤在「紀念中國人民抗日戰爭勝利六十周年」大會上講話：「中國國民黨和中國共產黨領導的抗日軍隊，分別擔負著抗日戰爭中正面戰場和敵後戰場的作戰任務」。這是大陸第一次讓其人民了解國軍在「正面戰場」抗日。胡的這一宣示，與蔣日記的公開不可能無因。

所謂繼承權 壞了歷史大事

但是到「胡佛研究院」看日記，僅為專業研究者，非一般人，且路途遙遠，閱讀時又僅可摘記，不能照相、複印，在五十七年日記的字海裏，東覓西找，所得一鱗半爪而己。因此很多人主張全套印行，公開發售，以收解釋歷史、見證時代之功。朝此方向努力的，至少有兩方面人士：

第一，中研院近史所決定刊印全部日記，且已準備就緒。

第二，蔣領導抗日勝利後，不旋踵即敗退台灣。從勝利的一九四五到撤台的一九四九，這五年的大轉折原因何在？前行政院長郝柏村摘錄了這五年日記中有關軍事、外交之重大事件，並加以註釋、評述，由「天下文化公司」印行，原定於二○一○年底面世。

但就在這時，蔣經國的孫女蔣友梅委託律師公開聲明：兩蔣日記的「著作財產權」，為蔣家「全體繼承人公同共有」，於是一切出版計畫都戛然而止。據說遠嫁英國的蔣友梅主要是不滿其家族某些成員「獨斷專行」，故出面干預，但一人之意氣卻壞了整個歷史大事。

據筆者了解，為調停此事，很多人盡過力：

捐款助印全部日記的航運鉅子彭蔭剛，親到倫敦訪蔣友梅，鎩羽而歸。

郝柏村任蔣介石侍衛長六年，任蔣經國國防部長和行政院長，出入蔣家，是「看著蔣友梅長大的」，他曾專函要求蔣友梅同意他摘注出版蔣的日記，得到的回答是一封「鐵面無情」的律師信。於是郝柏村的「解讀蔣公日記」，把「蔣公日記」全部刪除，僅留他自己的「解讀」。就像白話解讀《論語》，結果把《論語》原文刪除，僅剩自語一樣的莫名其妙。

馬英九總統在任時對此事亦頗關切，據說曾委請「蔣經國國際文教交流基金會」執行長朱雲漢「遠征」英倫，亦無功而返。

聲言有「繼承權」的蔣家後代，至少有九人。人多嘴雜，且有心結意氣，統一授權甚少可能。不僅出版遙遙無期，就是胎死腹中也非意外。

中華民國是一法治國家，應該尊重任何人的著作權。但兩蔣日記事關國家與歷史，豈是一人一家之私事？兩蔣事業，與中國億萬人「血肉相連」，那些在辛亥時扛過槍的，抗戰時拉過炮的，徐蚌戰場上拚死肉搏的，古寧頭血灑沙灘的，這些人及他們的後代，對兩蔣日記就無半點「繼承權」？只能任憑一個生於深宮之中、長於外國之境，對中國和台灣可能毫無貢獻之女子，頤指氣使，說三道四？

常言道「富不過三代」，不僅是財產，難道知識、眼界和責任心也一樣？

日記是兩蔣寫的，但是由中國人如你我者以及我輩的先人，用心血和眼淚灌注成的。憑什麼要我們不生氣？我為了這件事，至少寫了十幾篇文章，當然是石沉大海，但至少表示有人還在意。

捐給國家‧便利典藏與流通

二○一一年五月十九日《聯合報》「民意論壇」刊登周靖遠先生投書，指蔣介石日記已有「地下版」。他說，到美國史坦福大學胡佛研究院閱讀蔣的日記，雖然規定只能手抄，不能複印、打字，但是部分讀者早有組織，以螞蟻雄兵的力量分批抄寫，繼而輸成文字。因為地下版已開始流傳，越來越多的人能看到日記，再過一年之後，日記能不能出版已不重要了。

筆者就此向美國方面打聽，據了解，日記內容龐大，估計有千萬字以上，個人或小團體不可能抄得完。不過，這不能阻止「偽日記」的出現。

由於一般人對蔣日記的好奇，市場的「供求法則」就發生了作用。遠在二○○七年，大陸「團結出版社」就印行了一套《蔣介石日記揭祕》，上下兩大冊，共七八二頁，可謂「巨著」。

但是大陸學者楊天石很快發現，這本書是古屋奎二《蔣總統祕錄》和毛思誠《蔣介石年譜長編初稿》的「綜合版」，與日記根本無關。楊斥之為「欺世之書」。

只要日記一天不出版，「欺世之書」就必然會繼續生產。而有些人真去胡佛抄了日記，但只抄了十頁，回來卻加了「材料」寫成一百頁的書。當世之人真假難辨，以訛傳訛，使事實失真；後世治史者則要爬梳核校，大費功夫矣！（待續）