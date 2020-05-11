賴岳謙：不顧美國疫情慘重！川普高喊重啟經濟！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第627集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「不顧美國疫情慘重！川普高喊重啟經濟！」

川普近日又口出狂言！他說道美國必須立即重啟經濟，縱使恐造成更多美國人染疫甚至死亡也在所不惜，此話一出隨即引起輿論譁然。川普在事後表示，一切將會在安全的狀態下逐步重啟，而他堅定恢復經濟的立場也未因民怨而有所動搖，可見川普這次真的鐵了心，要趕緊讓美國經濟重回正軌。

對於川普的言論其實不必感到意外，畢竟他是由共和黨所提名的總統。美國共和黨一直以來篤信物競天擇，並主張廢除民主黨總統歐巴馬所提的健保政策。對於新聞中所羅列的確診及死亡人數，他們僅視為區區數字罷了，沒有荷包的大小重要，也因此共和黨在政策上也多偏功利導向。

可是在美國這個資本主義的國度，任何事情都跟錢脫不了關係，醫療保健當然也不例外。在高昂的醫療費用且無健保保障下，美國民眾常面臨無錢看病、自行買藥在家休養的窘境。也因為如此，當美國面臨新冠病毒(COVID-19)時，不少民眾在無力看病下，只能不敵病魔而走向死亡。

除此之外，隨著疫情持續肆意，美國社會的失業率也逐漸攀升。據統計，目前失業率已快突破四千萬大關，未來將面臨20%勞動人口沒有工作的情況。之前所發放的救濟金對美國國庫造成很大的負擔，公帑已經無力再繼續灑錢。加上之前用狂印美鈔救經濟做法也引發多國接連反彈。

可以發現，川普所剩的選擇並不多。有鑒於年底總統大選在即，再加上對手拜登來勢洶洶，川普現在無疑只能採取盡快恢復經濟的舉措來推升選情。因此，就算有再多民眾染疫、死亡，對於川普來說只是個數字而已，當然沒有選舉勝利背後所能帶來的利益重要……更多分析請看影片解說！