輕放錢櫃害命！ 罰「水神」助抗疫 議員轟柯文哲雙標

「有關係，就沒關係；沒關係，就有關係」這句順口溜，相信許多人一定都聽過，甚至還親身經歷過，這話聽起來挺繞口，但大家一定也都懂它的意思。最近在新冠肺炎疫情肆虐期間，就活生生地上演了這麼一齣現代版的「官場現形記」！

在新冠肺炎疫情剛開始不久，旺旺集團即秉持公益精神，從2月4日起全台免費發送「水神」抗菌液（微酸性電解次氯酸水）給基層民眾，協助抵抗疫情，廣獲民眾支持與認同，不料竟遭台北市政府以廣告不實為由重罰66萬元。相對地，也是發生在疫情期間的錢櫃KTV大火，因蓄意關閉消防設備釀成害死6條人命、傷及90多人的慘劇，董座練台生至今神隱未道歉，台北市府卻僅開罰48萬元，錢櫃繼續營業賺錢。

兩相對照，其理不明、其憤難平！柯市府重罰公益、卻輕縱殺人，如此雙重標準，如何讓社會大眾信服？柯文哲又如何向信誓旦旦許諾過的民意交代？民進黨政府難道也要睜一隻眼、閉一隻眼讓如此不公不義的醜劇繼續摧毀台灣社會對當權者的信賴感？

水神是經過國家認證的合格抗菌產品，其全面防護包含9個面向，但台北市衛生局卻截取水神官網中噴灑手部及口腔清潔兩張示意圖，認定廣告涉及療效宣傳，違反《藥事法》規定，裁罰66萬元，並指稱是有人檢舉、中央交辦。姑且不論旺旺集團3個多月來公益捐贈水神抗疫市值逾3億元，罰款相對損失事小，但明明是非營利回饋社會的義舉，卻遭到莫名的扣帽子抹黑，而且免費捐助抗疫竟被罰66萬元，害出6條人命的業者卻只罰48萬元，這算是哪門子的正義比例原則！

相關證據已指出錢櫃的各種管理疏失，以及柯市府虛應故事的稽查漏洞，但柯市府究責態度消極，後來在民代和輿論壓力下才道歉提出內部懲處，但至今仍對錢櫃究責百般推託，警方依法送辦的也只有錢櫃林森店幹部，未將董事長練台生依法列名被告。而練台生至今未正式出面向家屬道歉，僅派手下員工代勞，市府亦視而不見，更已悄悄開放錢櫃各分店營業，任其不受影響繼續賺錢，這難道就是市府解決問題的態度？又叫歷經劫難、痛失親友的受害者及家屬如何認同？

錢櫃案與2015年發生的「八仙樂園」塵爆案，同屬重大公安事件，也都有財團涉及，八仙案發生後，新北市政府立即命令八仙樂園及樂園旁的溫泉區停業，迄今還在停業，並迅速對八仙開出行政罰的違規罰單，確立事件的責任。反觀錢櫃案發生以來，卻看不到北市府積極的強勢作為，柯文哲只敢隔空喊話要錢櫃負起企業責任，卻不敢替受害者及家屬對錢櫃財產聲請假扣押，副市長黃珊珊甚至推說必須受害者家屬授權。看看八仙塵爆時新北市府火速對3個業者財產聲請假扣押，根本不是受害者授不授權的問題，端看市府有無決心要做。

這難道不是背後另有隱情，以致全看政商關係的深淺，而有不同的考量和處理方式？業界與政界均知，錢櫃KTV集團的董事長練台生，同時也是旗下擁有兩家有線新聞電視台、代理多家有線電視新聞、電影、綜合台，而且與民進黨關係親近密切的媒體大亨，這樣一個橫跨政媒商三棲、背景雄厚的親綠媒體大亨，連民進黨高層都要畏他幾分，柯文哲敢動他、又動得了他嗎？

柯文哲過去曾以「用刀叉吃人肉」來形容政商關係的可怕，他既然深刻了解民意對政商勾結圖利、相互「回饋」的厭惡，更沒有道理自吹自擂地說一套、做一套，用技術性的重罰扼殺公益行為，卻本質性放縱殺人的無良企業高層，這只會令老百姓失望，甚至不齒。

至於蔡總統有沒有在練董家裡和他吃過飯，其實不是重點，因為練董和民進黨高層的關係，政媒界無人不知，也不必靠有沒有在家裡吃飯去證明。至於這關係能否保障練董在錢櫃案中一路無憂無慮，就走著瞧了。相對來看旺董的水神，因和當道者的關係不佳、甚至被列為剷除對象，被政治化也就不奇怪了。