台灣獨立建國聯盟呼籲蔡總統，就職演說不要使用中華民國，應以「台灣」為名。他們強調，無論從國際情勢與台灣人認同的趨向來看，挾選舉史上最高得票數與完全執政優勢的蔡總統，站在歷史關鍵點上，具備推動改變與實現理念的能量與能力，不要忘記《台灣前途決議文》宣示的「台灣主權獨立自主」的初心。

台獨基本教義派意圖消滅中華民國，遂其台獨美夢，但台灣內部認同程度不高，美國政府也認定台灣獨立將破壞台海現狀，難免遭致美國捲入與中國之間的軍事衝突，所以也礙難支持。這幫台獨人士癡心夢想不改，但在現實上只能玩弄文字遊戲，並奮力去鬥爭反對者。對於民主政治，他們其實也沒有真誠信仰，只是拿來做為爭取執政權的工具，甚至為了達成虛幻的台獨目標，綠色執政當局不惜背離民主原則，制定各種不符法治原則的惡法壓制其他政黨與異議人士。他們的所做所為，不僅危害台灣的國家安全，且危害台灣最珍貴的民主價值與體制。

最令人詬病的是，台獨基本教義派為了批鬥中共及國民黨，竟把自己包裝成民主普世價值的鬥士，不斷指摘中共專制獨裁，國民黨懼共、媚共，所以不敢主張「民主中國」。甚至誣指國民黨只講國共合作，不談民主願景，國民黨追求的「終極統一」，顯然不是「民主統一」，而是以一黨專政為本位的「專制統一」。這個指摘背離實情，頂多只能講，國民黨要員在與中共領導人會面時，未當面要求中共實行民主。其實，國民黨歷次宣言與領導人談話，一再宣揚台灣民主的成就與珍貴，最近江啟臣主席就任致詞表示，在兩岸政策上的基本原則就是「堅守中華民國自由民主的制度價值」，明白揭示兩岸發展以民主化為遠大目標。

民主是台灣民眾共同打拚出來的，絕非民進黨的專利，更非台獨基本教義派可以獨攬。恰恰相反，他們為了追求台獨目標而不擇手段，越來越常運用反民主手段打擊異己，已然成為台灣民主體制與理念的實質破壞者。

民主是台灣引以為傲且彌足珍貴的資產，不幸的是，台獨政治人物掛在嘴邊的民主，越來越像是一句台詞，實際作為卻常背道而馳，一點都不真實。

台灣歷經3次政黨輪替，依照美國學者杭廷頓的標準，台灣民主已經鞏固。但深究其實，這個靠民主制度奪取政權的政黨，和利用民主體制推動台獨大夢的基本教義派，都處在民主的吸奶嘴階段，還遠未成熟，民主幼稚病癥狀極其明顯。對他們而言，民主只不過是一種工具性手段，而不具實質性價值，一旦當權，什麼違背民主精神的事都幹得出來。他們所言所行顯示，台灣獨立是上位價值，民主是附屬的，苟其有利於台獨目標則實踐之；苟其不利於台獨，則不僅棄之不顧，甚至踐踏蹂躪在所不惜。

由於將台獨價值凌駕於民主之上， 所以民進黨政府近年來利用全面執政的便利，不斷限縮民主。他們一再推陳出新，從立法到行政措施，對在野黨趕盡殺絕，對異議者是多方遏制。另外則對於民主制度所必須的獨立機關，如監察院、大法官、中選會、通傳會等，都透過政治任命和實際作為扼殺其獨立性，使其淪為民進黨的附隨組織。大肆收編媒體與名嘴、豢養網軍，扼殺獨立性媒體，大搞一言堂的傳播生態，完全背棄其原本民主價值。在綠色話語權壟斷的生態環境中，具有監督功能的聲音與媒體日益削弱，充當綠色鼓號手與打擊手的媒體、名嘴與網軍日益囂張，已使台灣的多數媒體失去「永遠在野者」的獨立精神與監督作為，也嚴重挫損公民的獨立思考能力與知悉公共事務的能力。

在野力量式微，制衡能量不足，民進黨肆意妄為，追隨其後的基本教義派又竭盡所能地綁架綠色政權，台灣朝向「一黨專政」道路大步前進。綠色政權和台獨人士不斷敗壞民主，不但制約台灣民主的正常運作，也使台灣民主政治對於大陸民眾的參照價值、示範作用以及號召能量越來越小。

綠營極端人士將台獨凌駕於民主之上，已經引起大陸民間強烈的怨恨感，並且激發他們解決台灣統獨問題的緊迫感，台獨人士再不審時度勢而知所節制，若連「民主台灣」都保不住，還奢言什麼「民主中國」？