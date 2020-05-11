疫情趨緩，酒店、舞廳該不該解禁成為話題。台北市長柯文哲炮轟中央是典型的不想負責，卻也沒有下決定開放，其他五都更是放冷箭說聽從中央指示，畢竟八大行業始終與色情脫不了干係，不管是中央還是地方首長誰也不想揹上這塊「黃色」招牌。

全台酒店業從4月初北市酒店女公關染疫確診後即被中央要求暫停營業，迄今已逾1個月，女公關所接觸的上百名對象經採檢均未被傳染，全案已由指揮中心結案，業者初估約有48萬人工作權及生存權受到影響，隨著本土案例連續零確診，指揮中心也開出有條件的復業，卻把決定權拋給地方。

解鈴還須繫鈴人。當初是中央下令停業，就應由中央解禁，業者不滿的情緒把矛頭指向陳時中，陳卻打太極拳要地方把問題提到中央來討論。

陳時中把球踢給地方，地方首長除了台北市長柯文哲開口轟中央之外，其他一面倒「順時中」，這樣的結果不令人意外。當初大法官釋字666號文，對性工作者作成管理及保障工作權的解釋，促成性交易專區設置的立法，授權各縣市政府自行規畫，迄今形同具文。

同樣地，酒店、舞廳雖是八大行業，並非性交易專區，女公關也不是人人下海，但醉翁之意不在酒，很難讓人不做聯想，在娼妓合法化尚無法見容於台灣社會的情況下，這回好不容易因為防疫要求停業，在選票考量下，沒有首長願意冒險為解禁開出第一槍。

防疫視同作戰，也應超前部署，但不能無限上綱，而政府依法行政，就必須「保障合法、取締非法」，指揮中心踢皮球讓色情轉入地下，卻縱容同樣無法保持社交距離的KTV繼續營業，就是矯情，就是假道學！