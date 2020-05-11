美國知名外交政策刊物《外交家雜誌》，在一個月之內連續出版兩篇由同一作者所撰述，讚揚蔡英文總統的評論文章。在新冠肺炎蔓延全球之際，台灣的對外宣傳，似乎也從國家層次宣揚台灣可以對世界做出貢獻，進一步升級到推廣個別政治領袖的國際聲量，全面展開台灣版的大外宣，打算跟中國政府的國際宣傳進行對抗。毫無疑問，台灣需要國際宣傳，不過，目標和預期效果不僅應該符合國家整體利益，更必須考慮長期影響，而不能只是想創造一時的高潮！

當全世界陷入新冠肺炎的恐慌之中，台灣在政府和民眾的配合之下，成為世界上少數能夠維持正常運作的國家，這樣的成績絕對值得自豪。經由媒體報導，民眾看到政府透過送口罩以及提供醫療相關設備援助其它國家，即使有反對的意見，但整體而言，國人樂見台灣在行有餘力之際，能因為對外提供援助而爭取到加入國際組織的機會。有了民意做後盾，政府對外宣傳的動作也不斷加碼，而宣傳的成果，看起來確實從一則又一則世界名人，各國政要，以及國際評論的新聞中不斷出現。這些讚美台灣的好消息，為疫情中鬱悶的國人提供了滿滿的正能量，也讓大家更相信台灣加入國際組織已經是指日可待。

可是，台灣真的在疫情中被全世界看到了嗎？瑞典記者發現在台灣被媒體大幅報導，英國足球明星貝克漢在臉書上稱讚台灣的留言，其實是只能在台灣才看得見的宣傳。而台灣媒體轉述國外學界各種對台灣正向的言論，也有許多是原本就支持台灣政府的外籍友人，利用疫情機會投書為台灣更努力發聲的結果。連外國名人在推特和臉書等社群網路上關於台灣的正向發言，能獲得破紀錄的高點閱率和推播數量，也都是由愛國的台灣網民眾志成城的衝刺而來，而不是真的吸引到大量國外人士的關注。

任何人為台灣在國際上說話都應該鼓勵，但是台灣的對外宣傳，不能只是吸引到台灣人拼命為自己點讚，而是應該要能說服外國人，不論有沒有疫情，台灣都很重要。台灣民眾在台灣看到國家正在世界發光發熱，但是，國境之外其實看不到這些好消息，原來台灣被媒體和提供媒體這些好消息的人，緊緊的包在「全球挺台灣」的夢幻泡泡裡。

泡泡之外的殘酷實情是，就算我們距離重返國際舞臺再怎麼接近，在沒有簽下白紙黑字正式回歸任何國際組織之前，台灣都不能裝作看不見國際現實，不去思考新冠肺炎疫情一旦結束之後，是不是所有國家都會跟現在一樣，因為口罩而感謝台灣。確實，口罩外交為台灣爭取到了能見度，可是，疫情過後，當口罩不再被需要，台灣想要拿什麼讓我們繼續被需要？又打算為了被需要，拿出多少家當來跟世界分享？台灣對外宣傳的目的，不該是為了讓國內的民眾覺得「執政黨好棒」，而是應該從現實出發，認清台灣在世界上可以扮演的角色。小而美的台灣，雖然可以對世界做出貢獻，可是卻不可能是拯救世界的英雄。過度美化台灣的宣傳方式，就算把台灣的光芒推向高峰，卻只會是曇花一現，很難持續有感。

台灣需要被世界看見，而且必須是一直被看見，如果政府用納稅人的錢對外宣傳，效果應該誠實的讓國人知道，而不是重新包裝再內銷。大家都想聽到別人稱讚我們的國家，可是我們想聽的是真心話，不是帶有利益交換的虛情假意，也不是對政府的歌功頌德。對外宣傳的目的如果不在說服外國人，而是想讓台灣民眾興奮，從大外宣變成大內宣，對台灣有幫助嗎？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）