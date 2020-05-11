大陸湖南衛視先前有個很火熱的節目，叫《爸爸去哪兒》，面對蔡英文總統即將就職，兩岸關係卻面對史上最不安的氣氛，很多人都想問：「兩岸的和平去哪兒？」

從蔡英文過去4年的兩岸政策與用人，有理由相信她知道搞台獨不可能，但如今兩岸關係最危險的，是民進黨多位政客大玩「台獨邊緣政策」遊戲，推動《兩岸條例》把統一刪除即為一例，還有就是包括《國安五法》修法、《反滲透法》等「碎片化立法」，以不修憲，但透過修法化整為零的方式，間接達成台獨。

無論是打擦邊球，或是碎片化立法，如同切香腸一樣，再怎麼細切，總有切到手指的那一天，在新冠肺炎疫情下，美國從兩岸現狀守護者，變成台獨的推動者，兩岸關係有如可燃物質和空氣的混合比已經接近爆炸極限濃度，只要火源的距離足夠接近，就有可能發生極限爆炸。

蔡政府的天真，已經是兩岸關係極限爆炸的引信，民進黨天真的相信，只要不修憲搞一步到位的台獨，兩岸也就這樣，民進黨可以持續進兩步退一步。根據媒體報導，蔡英文520演說內容將維持過去所提出「堅持原則但不冒進」及「和平、對等、民主、對話」八字箴言等立場。

果真如此，代表過去4年玩的兩岸遊戲，民進黨想再玩一次，只是4年後，兩岸關係這顆氣球因為灌了太多漸進式台獨的氣，正處於爆炸極限邊緣，民進黨還能往裡頭，吹幾次氣？