距離5月20日小英總統正式續任還剩幾天，新內閣人事從行政院、考試院、監察院甚至到內政部與警政署都陸續傳出消息，從蘇揆留任，到大動作移送警署署長陳家欽的內政部長徐國勇與陳本人都留任，就可以看出蔡總統第二任的一開始就從「維穩」開始。接下來外界矚目其在就職演說中兩岸政策將有何新的宣示？在獨派傳出要在下一次選舉連帶舉辦獨立公投之際，似乎當家的不鬧事，有消息傳出蔡總統就職演說將維持「談兩岸維持不冒進基調」。

憑良心說，綠營儘管在派系分贓與人事鬥爭上常出現令人乍舌的故事情節，並且常箝制不利於己的網路言論，甚至以公署對於意見領袖提起告訴飽受批評之外，綠營的執政至少從2019年開始的確越來越有一個執政黨的樣子。儘管我們常批評大陸的威權統治，但其實民選總統由於民氣可用，或者說有基本盤的支持者相挺，讓這樣一個總統常常可以以法為名，在行政裁量權的模糊空間中極大化自己的政治意志。

更有甚者，如果要硬幹沒有法源，那麼國會多數黨的民進黨就去推動立法或者修法，有了法源的配套，再有了行政裁量權的模糊空間，此時以「法治」之名，施政的效率大概不會輸給威權政體多少？但你也可以說以「法治」之名一對付政敵起來，名正言順更能毫不手軟。

偏偏又遇到一個世紀災難冠狀病毒，天災人禍時各國常態都是給予行政裁量最大空間，也給予國家領袖最大支持，這時候監督政府的空間就更小了。又衛福部長陳時中帶領團隊抗疫成功，紅到無以復加，幾乎就是白到變透明，眼看已經要取代同為白色力量的柯文哲。

有一個霸權的小英體系，再加上醫學權威的「順時中」氛圍，你可以說這是老天給小英的一連串禮物：從2019年初習近平的「九二共識＝一國兩制」開始，歷經數月反送中抗爭、下架吳斯懷，再到選後即在台灣爆發的冠狀病毒。平心而論，如果遇到這些機會，小英自己沒有好好把握那也是枉然。正如韓國瑜在2018年倏地崛起，整個國民黨氣勢大好，但由於韓躁進的政治野心，參選總統時與郭台銘的齟齬，讓原本好好一盤贏棋下到通輸，連立院國民黨翻盤的機會也沒了。

對於民進黨的霸道，國民黨似乎也怨不得人，從美國開國元勳傑佛遜的觀點來看，我們哪能期望執政黨自我節制？唯有媒體才是政府剋星，放在這個時代就是社群軟體與許多的「關鍵意見領袖」，這些人構成豐沛的監督力。從扁執政8年、馬執政8年，再到小英也將執政8年，台式政治風格充分受到「單一選區」效應影響，總統選一個、縣市長選一個、立委一選區選一個，已注定這是一個「鐘擺效應」而非「共識民主」的政治形態。選上的人當然就會霸道，「整碗捧去」才能充分發揮，直到選民反感油然而生為止。在野的也不用期待執政黨會跟你產生什麼共識，好好充實自己與戮力監督，期待返回執政，才是王道。

（作者為信民兩岸協會研究員）