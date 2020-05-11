近年來所謂的「去中化」聲浪甚囂塵上，不僅僅是在政治上，經濟上的去中化也在如火如荼般地進行。除了島內的政治推動之外，國際客戶也要求大陸廠產能外移到越南等東協國家。一葉知秋，靈活務實的台商當然能夠敏感地察覺到大環境的改變，並多做兩手準備，一是尋找大陸以外合適的第二生產據點，因此可看到台商回流，以及前進越南等東南亞的投資也屢創新高；二是繼續深根中國，分享大陸經濟的成長。這不但是基於經濟比較利益的市場選擇結果，對台商企業而言，投資大陸，還包括文化與地理的相近所帶來的競爭優勢。

儘管去年一整年中國大陸受美中貿易戰影響，整體經濟形勢趨緩，但令人頗為意外的是：日前中華徵信所最新報告的台灣上市公司所認列的大陸轉投資事業收益，卻創下2010年有統計以來的第五度歷史新高，總數高達3744億元。且10年來該收益翻升1倍以上。這證明台灣在大陸的投資事業收益實實在在地長期滋潤著台灣的經濟及台灣投資人，也說明台商在大陸持續發揮更好的效益，並未真的放棄中國大陸市場。根據最新大陸海關統計資料，大陸百大出口企業的出口份額中，台商企業達到了驚人的43.7%，還超過陸資企業37%的出口份額。我們很難想像：除了中國大陸，還有哪個國家或地區可能提供台商這樣成長茁壯的機會與環境？

而今年以來的新冠肺炎疫情持續危害各國生命財產與經濟安全，大陸受害最早，強制封城抗疫的力度也最大，對經濟的衝擊也最劇烈。中國採購經理人指數在2月曾經一度暴跌至史無前例的悲觀水準。當歐美疫情還未得到妥善控制之時，中國疫情已經得到強力的控制，開始有序的復工復產，領先全球開始經濟復甦。大陸4月出口甚至擴增到年增3.5%，遠高於預期的負15.7%，全年可望維持正成長，也遠優於歐美預計5%到10%的衰退。特別是各國的疫情一日不能得到有效的控制，中國就必須扮演世界製造工廠的角色。

可見美國不惜引爆中美貿易戰，試圖引導全球供應鏈廠商的避稅遷移與重組，對中國經濟雖有影響但並不嚴重，大多數在陸外資企業並不會魯莽地考慮拋棄這個重要的世界生產基地與市場。

然而，在陸台商必須警惕新的風險又再醞釀中：新冠肺炎凸顯出各國依賴中國供應鏈的事實，導致各國重新省思供應鏈在地化的議題。加上美國總統大選臨近之際，部分共和黨激進人士已將反中放入競選議程，更不惜挑動右翼民粹。在這樣的大氣候之下，美國政府正全面推動「去中2.0」計畫，由「值得信賴的夥伴」組成的「經濟繁榮網絡」 （ECONOMIC PROSPERITY NETWORK），試圖將中國移除出美國供應鏈體系之外。

簡而言之，就是一個川普版TPP的再生。美國甚至放棄了工業遷回美國的目標，只要求供應鏈轉至親美國家即可。川普也可能再以北京隱瞞疫情為藉口，再度加徵關稅，作為賠償美國疫情損失的「終極懲罰」，以一推一拉的策略瓦解中國世界工廠的地位。

由於台灣與中國大陸在經濟各方面早已深度結合，打擊中國供應鏈事實上也會傷害台商。況且中國也並不缺乏反制的手段，作為與美國相近規模的經濟體，美國有的大棒，中國也有。中國已啟動更大的開放來對沖美國的封鎖，也可以迅速啟動與各國的雙邊零關稅談判，看不出任何國家有理由拒絕這樣的條件。

世界局勢已不再是歲月靜好。產業供應鏈取代了地理樞紐成為地緣政治決策者的戰略必爭之地。張忠謀很早就意識到這個風險，他曾說台積電的三大優勢：維持技術領先、製造優越及客戶信任，並堅守誠信正直的經營理念追求雙贏，才是對公司最好的保護。簡而言之，台積電致力化敵為友，成為所有人的成功夥伴，這其實不也是低調務實的台商在此敵我難辨的紛亂世界中最佳的生存策略嗎？其實，這何嘗不也是台灣最佳的生存策略？

（作者為國立雲林科技大學副教授）