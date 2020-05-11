那些口口聲聲，一代更比一代強的人，應該看看我們；像我一樣，我看著我們，滿懷淒涼。

人類積攢了幾千年的財富，所有的知識、見識、智慧和藝術，經過層層審查後，成為專門為我準備的「禮物」。 科技繁榮、文化繁茂、城市繁華，現代文明的成果被層層打開，可以盡情在其中迷失自我。

自由學習一門語言、學習一門手藝、欣賞一部電影、去遙遠的地方旅行？我寧願在家打三天遊戲。

很多人，從小就被隔離在自己的興趣之外；很多人在童年就領教了中年危機。困惑於自己喜歡什麼，不喜歡什麼，人與人之間的真實被網絡抹去，我們只憑一個片面的ID，就能批判千萬個同樣沒去上班的網友。

我們擁有了，你們曾經夢寐以求的權利——選擇的權利，所以我的同學都想去做直播。

我所熱愛的是愛豆們的生活，我們不幸遇見這樣的時代；然而時代更不幸，遇見這樣的我們。

我看著我們，滿懷愧疚。

為我們的混混沌沌愧疚！

我們正在把傳統的變成紅色的，把經典的變成娛樂的；把學術的變成腐朽的，把世界的變成民族的，我們把P了一小時的自拍、新買的包包、高級餐廳的食物，和成千上萬的人的分享，並當作這是一項事業。

為我們的空虛汗顏！弱小的人，才需要讚美和鼓勵；內心強大的人，從不吝嗇嘲諷和否定。

為我們的脆弱歎息！更年輕的身體，能將更多元的文化審美和價值觀，通通統一為奮鬥、愛國和正能量。

有一天你終於發現，就是你們在控制我們如何生活，你們也在啟發我們，怎樣去更慫地生活。

那些聲稱一代強過一代的人，應該看看我們；就像我一樣，我看著我們滿懷淒涼。

因我們這個世界會更歧視中國，因為一個國家最高調的門面，就是這個國家的年輕人。這世上的小說、音樂、電影所表現的青春，有著善良、勇敢、無私，無所畏懼，我們卻只會憂傷迷茫，說起理想，也不過是想有一套自己的房。

是心裡有怒火，眼裡無星光。

最終活成了你們想像中的樣子。

你們這一代的想像力完全控制了我們的未來；如果我們依然需要你們的幫助，那麼，別粉飾太平了，前浪！

我們在同一條汙濁的河流。（改寫自視頻《後浪》）（白眼／北京）