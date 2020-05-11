行政院長蘇貞昌5月4日上午宣布加碼給「無保工作者」紓困補助1萬元，當時說的是「立刻辦理」，因為要讓需要的人很快就可以拿到補助。當天下午開始，各地公所湧入大批申請民眾，卻發現這項業務其實是6日才開始辦理，現場一片混亂，民怨四起。

7日上午，蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧在立法院質詢時，大罵衛福部處理不當，衛福部次長蘇麗瓊表示，將會扛下所有的責任。

同日下午，蘇貞昌為紓困引發民怨道歉並同時宣布，加碼的萬元補助將由「中央審核、基層免責」。但這場記者會後，地方公所的幹部卻收到LINE訊息，要求地方受理審核。

8日，顯然沒有收到上述LINE訊息的新北市政府，按照蘇貞昌在記者會的指示，將9301件申請案送往衛福部審核。但衛福部官員以無足夠人力拒收，僵持了一個多小時後，衛福部不得已同意收下。11日，衛福部長陳時中表示，新北市長侯友宜同意取回申請件，由新北市政府自行審核。

從以上時序可以很清楚看到，兩次引發萬元之亂的罪魁禍首都是蘇貞昌。第一次，他愛搶功，在還沒有跟執行單位衛福部溝通好之前，就急著宣布實施；第二次，連中央的承辦人員都知道閣揆說的「地方收件、中央審核」，根本就是在胡扯，所以乾脆在記者會後直接發LINE給地方，要他們自己去審核，別來煩中央了。

想到衝去申請卻未果的數以萬計焦急排隊的民眾，還有9千多件申請案在新北市府與衛福部間流浪的荒謬場景，就讓人覺得既同情又憤怒。而蘇巧慧居然還有臉狂飆衛福部的阿信次長，大辣辣上演「有事鍾無艷，無事夏迎春」的戲碼，簡直無恥。難道這對蘇氏父女當真以為大家的眼睛都瞎了、耳朵都聾了，不知道這是怎麼一回事嗎？

與此同時，正有無數民眾因為繁瑣複雜的紓困申請表格發愁，包括如何取得「全戶存款」資料、要如何證明自己真的是在馬路上賣玉蘭花的小販等等，都讓民眾不知所措。有人急得哭了出來，還有人聽到自己不符合申請標準，當場難過的拿出尖尖的原子筆要往身上刺；面對人山人海的申請民眾，基層公務人員更是喊到燒聲、累到脫水、解釋到舌乾唇躁、兩眼昏花。

而也就在這個時候，農委會主委陳吉仲宣布，140萬農漁民中有多達99萬人可不用提出申請，1萬元直接匯入帳戶；同樣不必申請、不必排隊的是小黃駕駛。交通部長林佳龍佛心來著，宣布計程車司機紓困方案，每名司機最多可領6萬元。趁亂加碼給自己的管區，有何不可？反正都是國庫的錢。

當全台因紓困亂成一團時，蔡英文總統宣布520後，蘇貞昌繼任行政院長。在這場兩人眼神始終毫無交集的記者會上，蔡英文說能夠有這樣一位「護國院長」是台灣的福氣。短短3天，蘇貞昌連犯了2個大錯，搞得民眾、地方人仰馬翻、怨聲載道。有這種行政院長，台灣人還真的是福氣啦─有福的是做大官的人，氣的可是被瞎整的人民啊！

（作者為資深媒體人）