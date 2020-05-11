日前各大媒體報導，陳菊將出任下屆監察院長。對此人事安排，學者批為大開民主倒車。因為在2008年馬英九執政後就謹守憲政分際，聘任王建煊、張博雅等非執政黨籍的監察院長，以求憲政權力之平衡，但號稱民主進步的執政黨，卻選了黨性堅強、爭議性極高的陳菊出任監察院長，在台灣民主史上留下汙名。

監察院本是間接民選的民意代表機關，自民國81年改由總統提名後，爭議不斷。前監察院長王建煊就明白表示，監察院是雞肋、養老院，是社會亂源。而民進黨於2014年7月29日「針對立法院行使監察院人事同意權結果」發表聲明，也明白主張回歸「三權分立」的憲政架構，要及早終結監察院。

2015年3月30日民進黨中央又發布「修憲要看國家長遠利益」，蔡英文主席裁示，「廢除考監兩院」應該列入第一階段修憲。但蔡英文就任總統，全面執政4年來自食其言，並未終結監察院。其所要追求的「三權分立」憲政架構，也異化為五權一統的變種黨國架構。

陳菊出任下屆監察院長後，依今年1月8日公布之《監察院國家人權委員會組織法》第3條規定，將兼任主任委員，每年並可隨意遴派當然委員以外之兩位監委為國家人權委員會委員。由於監察院已不是民意代表機關，蔡英文這種以黨派監察院長來包攬國家人權委員會的作法，也背離了全世界多數國家所採行「國會監察」制度的主流！

另蔡英文占用不良憲法結構便宜，在前年九合一地方選舉敗選後，未經立法院同意，就任命蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等組成敗選者內閣，在中央掌大權，監督地方自治事務，讓地方敗選近百萬票、失去民意的人，轉為獲得民意勝選者之中央長官，這種胡亂任命，敗壞了「統治權的行使，應有人民同意」的憲政民主價值。

而這種比美國總統人事任命權還要龐大的權力，可以延伸到恣意任免眾多政府出資設立的財團法人、社團法人、行政法人之首長及其董監事人選，造成「一人當選，雞犬升天」的酬庸亂象。在總統有權無責下，層層遞延出行政院院長、各部會首長、各財團法人、社團法人、行政法人之首長都有權無責，造成責任政治虛無的亂象。

憲法是最大、最多空隙之法律，必須以政治道德良知來補充。蔡英文如延續近4年來，恣意任命行政首長之後，又指派缺乏政治道德良知的黨派監察院長，來包庇當前行政院體系中用人不依編制、花錢不按預算、辦事不照法律等過多不負責的現象，則將給台灣人民帶來很大的憲政災難。

（作者為東海大學法律系退休教授）