蔡總統和陳時中部長經常投書國外媒體，自詡台灣新冠防疫成就，綠媒和「網路國家隊」更大作文章，吹捧台灣防疫好棒棒，顯然要助長在國外的聲勢。蔡政府更借口罩外交，大打知名度，因國外政要的感謝詞和對台灣防疫的讚美，尤其是荷蘭送了3999朵鬱金香稱謝贈送口罩，陳部長笑逐顏開，更加自信自滿，自認是全球防疫模範生。世界各國，尤其是美國，為了遮醜自己國內防疫不力的事實，紛紛將反中仇中鮮明且愛自誇防疫成果的台灣推出來，作為嗆中國是傳染源的出師祭品。

其實，台灣在疫情初期以「超前部署和全民戴口罩」奪得防疫成功先機，爾後防疫中心逐日召開已百餘日的記者會中，就只有「口罩實名制販售」、「病例統計」及「病患旅遊史和接觸史追蹤」等非技術性的報告。對該病毒性狀、臨床症狀多樣性的解析，社區血清抗體普篩、快篩試劑和疫苗研發等重大問題，幾乎都是三言兩語帶過，連磐石艦官兵抗體測定及感染源追蹤，快1個月了都沒下文？是國內研究單位技術不足或未予重視？還是防疫中心為面子而藏拙呢？

4月17日，英國倫敦智庫「深入認知」公布各國防疫成果排名指出，台灣只列在第7名，落於以色列、德國、南韓、澳大利亞、中國、紐西蘭之後。確診人數爆量的德國、南韓及中國大陸居然都排名在台灣之前。原來外國專家眼中的防疫能力，還包括危機管理、阻止疫情效率等等，台灣運氣好病例數少，只贏在防疫早期SARS的經驗，看不到處理大量病患、全面普篩、維護社會危機等方面的成績。陳部長自稱對排名嚇一跳，其實內心恐在嘀咕為何不是第一名呢？

本月6日，新加坡公布一項線上民調指出，在全球23個國家中，中國大陸人民對政府處理疫情滿意度最高，達85分。越南77分第2名，印度59分第3名，馬來西亞58分第4名，台灣50分第5名。美、澳、德、義、英、法等國抗疫表現不佳，低於全球平均水平。此次調查為以「國家政治領導、經濟領導、社會與大眾傳播媒體」四種績效指標進行評估調查。許多網民大嘆還以為第一名是越南，想不到是中國。越南曾被SARS肆虐過，因此對新冠防疫也作超前部署，至今確診人數288人，0人死亡，卻從不見越南政府對外自詡防疫成果。

台灣新冠疫情已近平息，29天沒有出現本土病例，境外移入病例常為零確診，早應著手後時代防疫工作。政府有關單位對疫苗、新藥及快篩試劑的開發，並沒有主動作整體的規畫，而放任學術機構和民間藥廠在沒有政府資金挹注下，單打獨鬥，至今仍無具體建樹。這些領域的研究，世界多國已成果豐碩，若嚴格檢討，目前台灣防疫工作已落居全球各先進國家後段班了。此時此刻，防疫中心卻仍只會主導政治大撒錢、無公平正義的所謂紓困計畫，其和下波或下次可能來犯疫情的預防部署何干？

《世說新語》記載劉義慶訓言：「小時了了，大未必佳。」此正是台灣新冠防疫始末的寫照。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）