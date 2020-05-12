無色覺醒》賴岳謙：美國篡改二戰歷史？挑起歐洲反俄氛圍？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第628集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「美國篡改二戰歷史？挑起歐洲反俄氛圍？」

美國五角大廈日前發布一份聲明稱二戰始於德國和蘇聯入侵波蘭，令俄國官方大為不滿。由於這就表示，美國認為不僅納粹德國需要為二戰負起責任，蘇聯也同樣要擔起部分罪責。在聲明發布後，俄國官方當然也隨即表達不滿，同時也強調蘇聯在二戰的軍事貢獻以及指美國有蓄意曲解歷史的政治意圖。

在五角大廈聲明公布後，美國白宮也出面表示應和，甚至還直接將二戰歐洲戰場的勝利功勞歸咎於美英聯軍，刻意忽略法國、蘇聯在其中所做的角色，著實令人摸不著頭緒。其實美國這般言論是相當具有煽動性，像這陣子在歐洲社會蠢蠢欲動的新納粹主義份子，可能就會被這般言論推波而有所作為。

德國當然不希望同樣的錯誤再次重演，所以在第一時間德國外長就做出澄清表示，德國將會負起二戰的完全責任。可以發現，德國以肩負二戰罪責的方式記取納粹德國的歷史教訓，並對外宣示德國是個負有肩膀且可以信任的國家。也希望藉此平息二戰勝敗責任的歸屬問題。

要知道，其實蘇聯在二戰時可說是立下汗馬功勞。在二戰期間德國與日本原定將在蘇聯大會師，欲將歐洲與亞洲戰場合而為一。多虧蘇聯及臨近的中國所採用堅壁清野戰略，才得以成功的抵禦攻勢、阻止了他們聯合的陰謀。也就是說，蘇聯無疑是二戰的大功臣，不如美國所言是二戰的加害者。

除此之外，美國刻意篡改歷史之舉可能還會帶來一些隱憂。像是再次挑起戰爭仇恨，恐再喚起歐洲社會仇俄的氛圍；或如上述所提，可能會助長新納粹主義在歐發酵；甚至導致歐洲內部分離主義的興起，再次出現如英國脫離歐盟等情況。因此，在二戰歐洲戰場七十五周年之際，美國發表此番挑動性言論，其心相當可議……更多分析請看影片解說！