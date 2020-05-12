1980年代初期，台灣對美出口持續快速增長、貿易順差不斷攀升。於1984年美國占我出口比重高達48.8%，對美貿易順差98億美元，高於我總貿易順差85億美元。在美國龐大壓力之下，新台幣持續升值，從1985年1美元兌新台幣39.9元至1989年兌26.2元，4年之間新台幣升值近35%，迫使產業界出口競爭力嚴重下挫；此時產業界另面臨薪資上漲、勞工短缺、環保意識興起的壓力，紛至沓來的種種問題肇致投資經營環境惡化，企業陷入走投無路的困境。

鑑於諸多因素考量，1990年10月政府以行政命令公告「准許對大陸地區間接投資或技術合作之產品項目表」，開放3353項產品可以對大陸間接投資，開放項目占產品總項目數雖僅47%，且都是勞力密集產品，但此時距大陸1978年改革開放10餘年，當地投資環境已獲改善，開放台商赴陸投資讓掙扎在生存邊緣的廠商找到了一線生機。

從開放台商赴大陸投資迄今整整30年，在民進黨及挺綠媒體高舉「傾中賣台」的大纛全力攔阻之下，兩岸經貿依著「戒急用忍」、「循序漸進」的政策逐步開放，迄今雖未能達到類似其他國家自由往來的程度，企業運行過程也尚存諸多問題猶待克服，但自2008年後兩岸陸續簽署23項協議，在經貿交流方面搭建的基本架構大致能符合我方企業界日常運作的需要。

對企業而言，大陸是生產基地也是重要的市場機會。1990年代初期，傳統產業進入廣東珠三角地區；到了90年代下半，資通訊電子產業逐漸跟進到江蘇長三角地帶。台商外銷訂單海外生產比重2002年僅19.3%，2012年升至50.9%、2019年52.3%，其中絕大部分集中在大陸；不久前，大陸前10大出口企業台商就占了8家，全為資訊電子產業，對台灣企業的成長產生巨大帶動力量。

而隨著大陸內需市場的快速發展，前往大陸投資的企業從2000年開始也從製造業分散到服務業，製造業占比從近90%降至66%。至去年底，台灣上市上櫃企業中赴大陸投資者占74.5%，累計匯回金額占原始投資比例從2012年的8.9%提高到19.5%，顯示兩岸經貿聯結度不斷增高，大陸成為台商壯大的重要平台。

由於台商到大陸建立生產基地，對台灣出口到大陸起了拉動效用。自1991年至2019年間，台灣對外貿易總順差為6874億美元，平均每年237億美元；但台灣對大陸貿易順差則高達1兆4044億美元，平均每年484億美元，為前項總貿易順差的2倍，成為台灣賺取外匯最主要的來源。換言之，兩岸貿易已成為驅動台灣經濟成長的重要力量。

回顧過去30年台灣經濟的發展，1990～2000年仍是國內需求包括民間和政府消費、國內投資三者帶動經濟成長的階段。但從2000年起，國內需求成長趨緩，恰逢全球化快速發展，台灣進入以出口帶動經濟成長的時代，2000～2007年平均出口成長率高達11%，促使輸出占國內生產毛額（GDP）的比重於2004年突破60%，2006年又來到72%。其中帶動出口成長的動力則來自大陸，大陸和香港占台灣出口比重由2000年24%快速提升到2007年的41%；以2007年為例，大陸加香港對台灣出口成長的貢獻率達49.5%。足見大陸已是台灣經濟發展不可或缺的要素。

若從宏觀角度看，2005年美國《商業週刊》以〈台灣為何重要〉作為封面故事的標題，闡述美國的高科技創新經由台灣快速的產品化創新，連結到大陸的低成本生產，建構成一條將新創科技迅速市場化的國際創新走廊，其間台灣成功扮演了樞紐的角色，這也是台灣以往在全球產業鏈不可被取代的定位。

有些人擔心台灣經濟過度倚賴大陸，但至2019年底台灣上市上櫃企業赴大陸以外的海外地區投資者亦占了79.4%，顯示台灣、大陸和其他海外地區三者鼎足而立，構成台商最佳的全球布局，此種布局態勢在全球變局中高度發揮彈性因應的優勢，一旦被破壞，勢將對台灣經濟帶來嚴重的負面衝擊。

（作者為中華大學講座教授）