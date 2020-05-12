當然，也有人是「有計畫」抄寫的。據筆者的了解，大陸官方某研究機構，過去若干年，每次輪派一小組人去胡佛，每次停留三到六個月，估計重要部分都抄得差不多了。當然，他們的目的在「內參」，不會外流或刊印。不過看看人家這樣的「認真」，台北各有關方面的袞袞諸公，能不感到慚愧？

存在「胡佛研究院」的《蔣經國日記》，尚未對外開放。據看過的人說，其價值不亞於蔣老先生的日記。蓋蔣經國一生的事業都在台灣，對生活在台灣的中國人來說，意義尤非尋常也。.

「兩蔣日記」的「私權」固未必全屬於他們的後代，而「公利」更應惠及國人。他們把日記捐給國家，可能是最好的、最有價值的解決方法。一則可解開他們後人間意氣和糾葛，再則無論是國史館還是中研院，不僅能妥善保存，且更能充分利用。

宿敵間一段奇妙遭遇

一九六○年代底、一九七○年代初，是國際局勢「危疑震撼」的年代。在錯綜複雜的變局中，中華民國與蘇聯這兩個幾乎不可能接觸的「宿敵」，竟然有過一段以「合作」除去毛澤東為目標的奇妙遭遇。

一九六八年十月二十二至三十一日，任職英國《倫敦晚報》的蘇聯籍記者維克多‧路易斯來台訪問，並晤見當時的國防部長蔣經國。此後路易斯「代表」莫斯科與台北展開一連串的會談，雙方接觸不下三十餘次，一九六九年五月十四至十六日及一九七○年十月底，時任新聞局局長的魏景蒙，也曾兩度銜命赴維也納與路易斯會面，做進一步的「交涉」。

台北與莫斯科的這一段「祕密外交」傳聞已久，並曾引起美國的關切，只是一直無法證實。不過，參與其事的魏景蒙，在其英文日記中為這段交往最重要的部分，留下了完整的紀錄，他稱之為「王平檔案」。

「王平檔案」中譯本的出版，把當年這段祕辛呈現在讀者面前，讓大家了解台北當局在外表僵硬的反共抗俄政策背後，所採取的若干彈性作法；以及在波譎雲詭的國際政治裡，仍求周旋與發展的一些企圖心。

「王平檔案」出版是我經手的事，在中華民國外交和軍事歷史上，應有一記的價值。魏景蒙於一九八二年十月逝世，過了十多年，一九九六年五月，他的女兒、英文《中國日報》（China News）發行人魏小蒙女士，發現她父親留下來的一本英文日記，詳細記載路易斯來台的經過。她覺得日記很有價值，就送到《聯合報》給她的「王伯伯」王惕吾先生。惕老交給我，我那時是《聯合報》社長，作為一名新聞人，我拿到「日記」，既吃驚又興奮。因為新聞界從來不知道這件事情的真相，而這樁驚人的祕密，現在就在我們手上。我立即和《聯晚》總編輯項國寧兄商量，決定盡快翻譯，並請聯合報系幾位翻譯高手傅依萍、呂理甡和葉映紅分頭合作，十天譯出來，並在《聯合報》上發表，很受各方注意。最後由「聯經出版公司」印行了《蘇聯特務在台灣》這本書，也賣到絕版。

一九六八年九月的一天，路易斯突然在我國駐東京大使館出現，見了新聞處處長虞為，表示他是《倫敦晚報》代表，自由撰稿作家，他希望訪問台灣，他有管道通蘇聯高層，他想談一點兒「嚴肅的事情」。

經過一番周折，路易斯於一九六八年十月二十二日抵達台灣，在台灣停留十天，三十一日離台。其間，他主要接觸的對象是魏景蒙，還有魏的手下羅啟。羅啟負責具體接待事宜。

和KGB有某種關係

因為路易斯持的是蘇聯護照，台灣那時的國策是「反共抗俄」，讓一個蘇聯人堂而皇之地進入台灣，太敏感。路易斯入境前，魏景蒙囑咐虞為妥善安排，做到悄悄地來，悄悄地去。

路易斯在台期間，兩度和蔣經國面談，日期是十月二十九日及三十日。綜合路易斯在台灣十天的活動，他要談的「嚴肅的事情」是：

1.他希望由他穿針引線，台灣和蘇聯能建立關係，最後發展成大使對大使級的會議；

2.他建議台灣和蘇聯交換情報，特別是有關中蘇邊境方面的情報；

3.他相信，往後三年，是台灣二十年來最好的反攻大陸的機會，希望台灣好好把握，短期內採取行動。他可以用他的關係，遊說莫斯科在這件事上保持中立。

路易斯提的三件事，說中了蔣介石的心事，特別是「反攻大陸」那四個字。蔣介石當時已經八十一歲，再不反攻，沒機會了。

問題是，路易斯究竟是誰？他在幫誰說話？為什麼這個人會忽然從天而降？

蔣經國第一次會見路易斯時，路易斯直言，他不是莫斯科派的代表，他的立場是國民黨的「蘇聯顧問」。

台灣側面打聽，有說路易斯是蘇聯的KGB，有說他和KGB有某種關係，有說他在莫斯科能通天。無論如何，一九六八年八月二十日，蘇聯入侵捷克，路易斯在前一天獨家報導了這條消息。憑這一點，台灣方面想，路易斯在俄國官員面前顯然很吃得開，才會事先得知。

不過，魏景蒙還是不放心，乾脆明白告訴路易斯，他的真實身分很難核實，希望路易斯提供更多的身分證明。路易斯無可奈何地說，這的確是個難題，他也沒辦法提供更多的身分證明。不過，路易斯說，他可以提供一條情報，證明他有通莫斯科上層的管道。他說，短期之內，蘇聯和中共會發生一場邊界衝突。

果然，四個月後，一九六九年三月初，中蘇邊界發生了珍寶島事件。台灣方面開始相信路易斯「有點本事」。

路易斯和台灣持續交往，前後三年。頭兩年，來來回回，不下三十次。第三年就少了。最後，無疾而終。

三年之中，台灣失去了在聯合國的席位，接著是美國和大陸關係正常化，中日建交。

一九三二年，路易斯病逝，也結束了「王平檔案」這段歷史。台灣方面本來就不能肯定路易斯的身分，而且美國也十分注意，台灣自不願作無謂的冒險，終使這件「奇遇」變成「幻影」。（系列完）