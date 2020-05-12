自農曆年前，台灣傳出第1例新冠肺炎確診案例起，已過了3個多月。隨著國外疫情越發嚴重，台灣也人心惶惶，口罩之亂、酒精之亂，甚至衛生紙之亂，迫使中央與地方政府都得上緊發條認真以對。疫情的蔓延，意外造就了全民以「順時中」作為因應疫情的主要法寶，而各地方政府也必須配合中央流行疫情指揮中心所下達的指令。但就在多數地方政府參與「順時中」的風潮下，仍有少數首長選擇「做自己」，而非單純順從中央政府的指令進行防疫工作，也因此在這次防疫政治舞台上，部分地方政府首長和中央分庭抗禮，既合作又互別苗頭，也受到來自輿論、地方民意的不同評價。

身為立法院第三大黨主席的台北市長柯文哲，在疫情爆發之初，原被期待以其醫學專業背景，能替地方防疫工作加分。事實上，台北市政府也透過推出防疫旅館、補助居家隔離或檢疫人員，以及設置口罩販賣機等政策做出具體貢獻。但在不少人眼中，卻往往只記得新聞媒體報導中，柯市長屢屢出言挑戰中央防疫政策，例如率先公布武漢包機返台的檢疫所地點、指責中央未能透明公開地提供資訊。加上口罩販賣機成效不如預期，以及民眾黨立院黨團曾提出「應以行政院長作為中央疫情指揮官」引發反彈，認為是對陳時中部長的不信任等諸多「逆時中」消息，不但導致柯市長在防疫滿意度位居六都後段班，也重創民眾黨支持度，逼使柯市長開始改變策略，以副市長黃珊珊作為北市府疫情政策主要代表，自身退居第二線以轉移輿論砲火。

新北市長侯友宜上任至今，雖然媒體曝光度不如高雄市長韓國瑜與台中市長盧秀燕，卻以低調務實的執政風格，鴨子划水般地推動各項防疫措施。由於侯市長在警界與新北副市長任內累積大量的民防、災害應變經驗，因此能「超前部署」──在中央宣布之前便提倡於公眾場合戴口罩、限制新北市內高中以下師生出國、暫停開放市內封閉式場館，以及限制醫療院所探病人數；中央政府往往在新北率先推動後才跟進仿效，時中部長不但搖身一變成了「順友宜」，也使得侯市長在民調中位居滿意度前段班之列。

相比於柯市長大鳴大放的性格，侯市長雖同樣身為在野黨民選地方首長，但採取較為低調的方式，推動政策時以訴諸超前部署的必要性，而非抨擊中央政策的慢半拍或不合理處，以此降低可能淪為政治口水戰而模糊焦點、影響人民評價的風險。

同樣面對疫情政治學的考驗，兩位在野黨的民選首長選擇了截然不同的應變模式，或許也值得其他政治人物的思考與學習。

（作者為大學教師）