獨派大老辜寬敏的台灣制憲基金會提出兩項公投案，已完成第一階段連署，預計明年8月舉行公投，兩案題目分別為「是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，究其題旨可以發現，並非直接訴求「制定新憲，建立主權獨立自主的台灣共和國」，實現民進黨台獨黨綱，而是授權總統做出決斷，某種程度是「挾民意以令蔡總統」。

辜寬敏的大動作，引起國台辦重炮批評，重提對台強硬的「六個任何」。民進黨政府則冷處理，蔡英文不重視、不回應，陸委會陳明通主委也不出面，只由將卸任副主委的陳明祺不痛不癢說，尊重直接民意的表達和既有程序。從回應層級和內容來看，相當明顯地，蔡總統不願正面處理。

辜寬敏選在此時推動制憲公投，並非憑空而生，而是反映獨派對蔡英文賴清德在2020大選獲得817萬歷史高票的期許，認為推動台獨的時機和政治環境已經成熟，以及伴隨而來，對近來諸多統獨爭議中民進黨表現的失望。因為挾帶高民意的民進黨，即使蔡蘇二人支持度突破7成，但對推動台獨還是異常謹慎。

舉例來說，蘇貞昌在面對綠委林宜瑾提議英文國名從「Republic of china」改成「Republic of Chunghwa」時，聲稱這不是目前最要緊的事情；交通部長林佳龍從支持華航改名，到後來只是強化機體識別，還被國民黨數位科技長用倒數計時器嘲諷；基進黨陳柏惟提案要將護照更名為「台灣」，去除「中華民國」字樣，民進黨不僅採取拖延戰術，黨團書記長鍾佳濱更髮夾彎稱目前氣氛不宜，改名可以先擱置一下。

民進黨立委蔡易餘等人提案修正《兩岸關係人民條例》，試圖去除「國家統一」的字眼，內行人一看就明白，只是向獨派有個交代，企圖緩解修憲壓力。「國家統一」的字眼，明定於憲法增修條文序言，《兩岸人民關係條例》只是照搬，憲法是最上位法律，兩岸法理現狀不因修兩岸條例而改變。

說來非常諷刺，擁有高民意基礎的蔡政府，處在一個看起來有利於台獨的環境，應獨卻不敢獨，動彈不得的窘境，國人心知肚明，對很多綠營支持者來說，蔡政府已成為兩岸關係保守派。

深層來說，蔡英文閃避統獨議題的困境，與目前民進黨和蔡支持者的結構有關。根據今年「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心調查的數據，每百位民進黨支持者在統獨議題上，有44位支持維持現狀、50位支持台獨。而在選後的追蹤調查裡，「台灣選舉與民主化調查」亦顯示投給蔡英文的民眾裡，有46.6%的比例支持推動台獨，略高於46.1%的維持現狀派。

這也就是說，無論是民進黨還是蔡的支持者，獨派與維持現狀派比例大致相同，雙方都不能得罪。一旦明顯偏向獨派或是維持現狀，就可能失去另一派的支持。所以說，蔡現在的最佳戰略目標，是讓獨派覺得維持現狀是在漸進台獨；讓維持現狀派覺得台獨就是現況。

然而國內的安排，跟不上國際的變化，中美貿易戰與新冠肺炎疫情，徹底改變國際關係的面貌，迫使一面倒向美國的蔡政府，必須更貼緊地跟著川普的腳步，走上與大陸直接對抗之路，民進黨與蔡總統漸漸失去戰略彈性空間。

在國內外格局限制下，蔡一方面不敢獨，另一方面也不敢向大陸釋出善意，挽回瀕臨斷絕的兩岸關係。當兩岸關係相背而行，便稱不上維持現狀。最終，在蔡的執政末期，很可能就會面臨到獨派要得更多，不再認為維持現狀是推動台獨，更認同辜寬敏派的行為理路；維持現狀派也同樣不再認為兩岸關係惡化是維持現狀的困境。

蔡目前的作法，既不能滿足獨派選民，也無法維持現狀，充其量是一種佛系戰術，只有靜觀其變，既不能宏觀全面對台灣未來數十年的生存發展把脈，更談不上超前部署，一個沒有方向的國家將如何生存發展？從這個角度來看，把抉擇留給後人，是在耽誤台灣社會的前途，民進黨要勇於承擔為台灣找出路。