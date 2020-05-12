歐盟各國深受新冠肺炎病毒衝擊，主要國家德國、法國、義大利無一倖免，儘管目前疫情趨緩，各國開始小心翼翼解封，但一場更大的風暴迫在眉睫。

比較美國和歐盟的疫情可以發現，美國疫情先在東西兩岸大城市爆發，紐約和舊金山都是重災區，然後向內陸擴散，如紐奧爾良疫情失控，確診人數屢創新高。

歐盟境內大城市感染比美國有過之而無不及，法國巴黎、德國柏林、義大利羅馬、英國倫敦都深陷疫情之中。那麼，如果美國失業率攀升到25%，歐盟失業率絕對不會比美國低。

美國已經推動了好幾輪天文數字的經濟刺激方案，並再度開啟無上限的量化寬鬆措施。相比之下，一些經濟體質比較差的歐盟尤其是南歐國家，不斷呼籲歐盟趕快端出大規模刺激方案，或由歐盟發行債券解燃眉之急。但義、西、葡提出的方案卻不被德國及荷、比、盧等國接受，雙方結下了梁子。

隨著疫情趨緩，歐盟各國領袖必然聚焦在恢復經濟上，但歐盟拿不出各方認可的方案，歐盟經濟可能面臨第2波衝擊。義大利經濟今年可能收縮10%，德、英、法可能也要衰退4至8個百分點。

歐盟內的英國和瑞典採佛系抗疫，初嘗苦果，以人口比例計算確診和死亡數，不成比例的高。如果歐盟要恢復成員國之間的交通人員往來，勢必要考慮英國和瑞典染疫人口比率遠高於其他歐盟國家，這樣一來又會拖慢歐盟整體解禁的速度。

另外，歐盟也必須加快和英國談判脫歐事宜。可以說，德、法等歐盟龍頭國領袖，雖然沒有川普的連任壓力，但他們面臨的嚴峻形勢，可能比美國還要難以解決。