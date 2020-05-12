在新型冠狀病毒（Covid-19）疫情逐漸穩定後，全球一些國家已開始思索如何找出新模式讓人們常態生活，復原已不是回到原有的生活模式，而是如何用新模式生活。

由此次疫情衝擊下，醫療照護到底應有什麼新思維？綜觀這次疫情對醫療服務的影響可觀察到二個明顯現象：一、遠距醫療的優點在疫情中更加凸顯與被肯定，遠距醫療可降低醫護與病患的感染風險，也提供照護的及時性；二、醫療院所服務量銳減，門診量下降了20%～30%，推測可能係因為民眾為了避免曝露在感染風險較高的場所，或降低與他人不必要的接觸，盡量減少或是延緩非急迫性醫療診治，但因民眾不具備醫療專業性，此舉亦可能導致必要性的治療措施被延遲，此一顧慮對慢性病患尤為重要。

此波新冠肺炎疫情打亂了慢性病患者原本就醫的規律，對這些患者實屬兩難，慢性病患者屬新冠肺炎高風險者，一旦染病，重症的風險是一般民眾的數倍，但疾病本身需定期回診與監控管理，許多該定期回診接受診治若未按時回診，若有非常態的狀況發生未就診，對於慢性病患者均非好事，若稍有延遲恐會加重病情，不利於疾病的管理控制，因此益發凸顯遠距醫療的重要性。而透過通訊科技遠距醫療，可讓患者更即時與醫師互動。

近期在一個台大醫院雲林分院和台大公衛學院合作發表研究10年的資料顯示，腎臟科醫師結合資通訊科技的主責照護模式，藉由導入社群網路工具，醫師和病患、病患家屬建立及時的聯繫，促進照護的及時性、適切性與覆蓋完整性，相較於對照組，接受社交網路主責照護的5期慢性腎衰竭病人，平均可延後51～57周的時間進入透析治療。如此大幅提升了慢性腎臟病患的醫療品質與生活品質。

若從健保的財務觀點，每次血液透析支付3912點、1周平均3次透析服務，點值以最近一季的0.8424，51～57周的血液透析費用為台幣50～56萬元（腹膜透析也約略在47～52萬元），以全台灣近年每年約新增12000名透析患者，延後透析1年可為健保省下60億元的支出。

綜觀健保公布的門診費用前20大的疾病，慢性病占有1500億元以上，前3項國人所熟知的腎衰竭、糖尿病、高血壓也近千億，顯示健保照護模式仍有相當大的改善空間，可提升醫療品質、健康生活品質，以及更有效的使用健保資源。

然而我們的照護制度並未具備了這樣的機制鼓勵醫師運用資通訊科技來提供主責照護，遠距醫療服務仍僅限於偏遠離島、特殊情況。以這次防疫的遠端監控，比起國外法令，台灣有急起直追的必要。

另外應在支付制度的設計上，提供主責的全覆蓋照護的誘因，鼓勵醫師全責與創新實是必要之路。台灣從來不缺有熱忱、肯創新、願意付出的醫師，我們也看到小兒氣喘醫師開發新線上即時疾病管理系統，大大減少父母半夜急診求醫的現象。在此呼籲主政者當藉此一良機，進行典範轉移的新照護模式，不將遠距局限於偏遠離島的特殊情況，賦與主責的機制，台灣將可再創健康照護的另一高峰，因此節約的醫療支出可用來鼓勵醫療主責團隊的付出，以及改善更多的醫療照護，如住院病患護理全責照護，既可減少陪病感染的風險，更可降低經濟弱勢民眾的財務負擔。

（作者為國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所教授）