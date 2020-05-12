萬元紓困已亂了一周，新北市政府12日火速審核420件、發放655萬元，對於中央的甩鍋不作為，市長侯友宜劍指衛福部卸責，矛頭不再對準行政院長蘇貞昌，大轉彎的發酵元素正是立委蘇巧慧成功演出「公主救駕」戲碼！

蘇巧慧今年立委選舉順利連任後勤跑地方，積極布建人脈，不僅國民黨嗅出2022新北市長選戰的潛在對手，民進黨內唯一「被點名」可抗衡的人選就是衛福部長陳時中。

陳時中貫徹黨意堅強，最顯著事蹟是2000年總統大選時，以牙醫師公會全聯會顧問身分，號召200位牙醫加入民進黨。這次因防疫有功，民調聲望屢創新高，成了當紅「萬金油」人選，從副閣揆、2022雙北市長人選，乃至高雄市長韓國瑜如果真的被罷免，也有人點名他去參選。

耐人尋味的是，2022年侯友宜勢必拚新北市長連任，屆時蘇巧慧在黨內提名的對手如果是陳時中，光是初選就得苦戰，因此現在技巧性倒打陳時中一耙，壓低其氣焰，順便幫院長爸爸解困，可說一舉兩得。

蘇巧慧於是在立法院質詢時，批判衛福部在行政院長4日宣布萬元紓困方案後，當天晚上才發出公文給各地公所，導致第一線承辦人員無所適從，這一切疏失就是衛福部惹的禍，成功的轉移媒體焦點。

蘇巧慧是在幫侯友宜嗎？當然不是，救駕行動只是聯合次要敵人打擊主要敵人，棒打黨內同志後，之後紓困審核程序難免繁瑣又惹民怨，屆時轉個目標就可以炮打新北市政府效率差。

巧慧的巧思，再次印證政治沒有永遠的敵人與朋友，只有永遠的利益！