儘管新冠肺炎（COVID-19）尚在肆虐全球階段，但各國政治領導人卻迫於經濟復甦的殷切社會需求，正在逐步啟動解除封城的命令，以因應另一階段的疫情持續和可能的演變。台灣算是防疫有方，已連續30天無本土案例，不僅國人可以放下有如世界末日來臨的憂心，中央流行疫情指揮中心每天的記者會亦多喜形於色，可以輕鬆報告疫情，著實令許多外國政要欽羨不已。

固然此時此刻國人仍須戴上口罩，勤加洗手，眾人集會也仍須保持適當的社交距離，絕不可以因疫情緩和即掉以輕心，肇致第二波疫情的氾濫。目前大眾最關心的，可能是政府紓困和振興經濟方案如何推動和執行，國人皆希望紓困能真正解困，而振興等於中興。

在這些沉悶的居家自主健康管理的日子裡，國人固然感佩政府醫護人員的不眠不休，認同中央疫情指揮官的指揮若定，但對於疫情外的處理作為，則有諸多不夠周延之處，以致購買口罩儘管起個大早也要大排長龍，卻仍一罩難求，有謂「口罩之亂」。近日來，由於疫情放緩，對於酒店、舞廳的解禁，中央與地方竟然互踢皮球，誰也不想成為解禁的決策者，究竟問題何在真令人不知所以然；尤其貧困家庭申請紓困，更是看到中央有中央的審核程序，地方也有地方的審核作法。這時台灣已不是一國兩制而已，難怪輿論一片罵聲。

從這些處理的經驗，檢視這次新冠肺炎疫情的防治功過，幾乎可以確信，醫護專業與社會行政有很大的不同；即使衛生福利部身兼「公共衛生」與「福利服務」的兩項重責大任，仍然無法樣樣兼顧，做到恰到好處。究竟中央流行疫情指揮中心的角色應如何，實在需要好好檢討，以使防疫與紓困、經濟三部曲終能圓滿達成。

基本上，在防疫蔓延初期，宜由防疫的醫護專家擔任指揮官，但在疫情控制下來之後，即要進入紓困階段，如再由防疫凡事小心翼翼，甚至以不作為的保守思維處理眾人之事，必然是見樹不見林，很難得到民眾諒解和支持。此時指揮官宜有社會治理的開闊心胸，抱著「莫忘世上苦人多」的悲天憫人心態，能由照顧弱勢者入手，以規畫各項紓困作業，並且以「服務到家」的設想去推動，相信民怨會相對減少。

比較麻煩的，反而是振興經濟的方案。這不僅要苦民所苦，而且要有斤斤計較的經濟頭腦。政府編了1兆500億元的特別預算，其中究竟用在振興經濟的額度有多少？其可能產生的綜效更要好好計算。這絕不是醫事專業的防疫指揮官所能勝任。此項任務是疫後最艱鉅的政治工程，需要智慧與才氣。

這次的防疫經驗幾乎可以看出台灣的「府際關係」（中央政府和地方政府的關係）仍然充斥著政治算計。對於府際治理務必依循「防疫在集權」，「振興在分治」的法治原則，凡事絕不宜混同處理。振興經濟固然中央可以有經濟政策、貨幣政策和財政政策之交互運用，但地方卻需要有「地方創生」的步調和作法，才能真正解決民眾的生活困苦，將新冠肺炎疫情的防治計畫做到盡善盡美。

（作者為銘傳大學公共事務學系客座教授）