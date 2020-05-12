距離被視為兩岸關係轉捩點的蔡英文總統520談話，只剩1周時間。未來4年兩岸關係將走向改善，還是愈加惡化，蔡英文到底會選擇哪條道路，眾所矚目，各方消息也繪聲繪影。近日有媒體報導，綠營黨內人士透露由於兩岸長期斷線，因此蔡第二任期希望透過建立「民共平台」來恢復溝通。

儘管總統府發言人丁允恭出面澄清說所謂蔡總統將建立民共平台是一項不實報導，總統府主張作為民主國家，政府處理兩岸事務必須是政府對政府，不會透過民共平台來處理兩岸事務。有意思的是，原始報導其實明確表示，礙於台灣社會反中情緒升高，不可能把民共平台搬上檯面討論，因此丁的澄清也在情理之中。

但更重要的是，該黨內人士稱民共平台並不會是有形平台，未來只要有固定管道溝通，就是所謂的「民共平台」。這即是說，民共平台並不是作為兩岸事務處理的新機制，反倒更像是避免古巴飛彈危機的領導人熱線。自然，這個溝通管道也不必然要在習近平和蔡英文之間，而可能由各自的首席親信聯繫。

如果這樣的推測成立，那麼值得進一步思考的是，蔡英文為何要建立民共平台？事實上，從2020大選結束以來，由於獲得817萬票大勝以及再度完全執政，在蔡政府滿意度飆高的同時，台獨民粹主義也進一步壓迫泛綠光譜傾向於中間維持現狀派的蔡英文，包含民進黨立委林宜瑾倡議更改英文國名、鍾佳濱的護照更名、交通部長林佳龍的華航正名、辜寬敏的制憲公投，以及要求刪去《兩岸人民關係條例》裡關於「國家統一」用語的立委蔡易餘。

針對上述議題，蔡政府都採取冷處理，讓其不了了之，沒一件事情有實質進展。然而，從這接連的攻勢便可明顯地看出，相較正在改革重振的國民黨、陷於市政與桃色風暴的民眾黨，來自於綠營內部的壓力，其實才是蔡目前最棘手的燙手山芋。

雖然目前各方訊息都認為，蔡英文的520演講與第二任期的兩岸政策變動不會太大。美國知名智庫「外交政策全國委員會」日前也提出建議，認為蔡可重複她4年前的就職演說，堅持兩岸和平穩定與《中華民國憲法》的論調，以釋出善意。不過在兩岸關係與民情歷經4年劇烈變化後，當年被視為及格的用字遣詞，如今似乎已難被各方接受。一方認為的善意，在另一方看來並不是如此，因此即使維持舊有立場，也無法改善兩岸關係。前述提及的獨派進逼，更讓蔡不太可能釋出更多「善意」，後退一步。

所以說，在兩岸賽局看似無解的死局裡，民共平台、習蔡熱線就極端富有價值，雖處理不了兩岸事務，解決不了兩岸問題，但卻可能可避免甚囂塵上的兩岸軍事衝突危機，包含軍事演習、飛彈試射，甚至奪島行動。

簡單來說，民共平台的設立目的本就不在於處理現有兩岸癥結，而是在消弭未來兩岸危機。另一方面，當危機不斷升高，兩台賽車或可能同時選擇閃避。此時，民共平台或許便成為高峰會的入場券。別忘了，蔡總統在選前曾說：「『蔡習會』聽起來蠻誘惑的」。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）