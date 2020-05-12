中原大學招姓老師因在課堂上發表一些言論引發遠距修課的陸生不滿，學校調查認為老師言詞不當，需要道歉，此事因這位老師找上立委陳情開記者會而曝光，中原大學公開上課錄影帶供大家檢視，教育部也說要組專案小組調查，整件事鬧得沸沸揚揚，其實事件相關當事人或單位都有點反應過度了。

首先，這位老師找立委陳情就將學術政治化了。若老師認為自己受到委屈或不當的處分，可向校內的教師申訴評議委員會申訴，若申訴不成，還可向教育部申評會再申訴，最後可到行政法院提告。不採正常管道，直接找立委陳情開記者會，表明就是要將事情鬧大，但除非自己理字站得穩，否則子彈可能反傷了自己。

其次是政治人物要介入大學內部事務時必須很小心，因為這牽涉到學術自由和大學自治。以本案為例，立委應先看過上課錄影帶，了解老師上課內容是否在學術自由允許的範圍，然後再看學校的調查和處理是否在大學自治的範疇，再判斷要不要介入。外國政治人物很少管大學內部事務，國內則是政治凌駕一切，連學術都政治化是很不好的現象。

再看中原大學的處理方式。很多大學時常會接到學生或家長抱怨老師上課言不及義或內容不恰當，此時校方通常會約談老師和若干同學了解情況，若有不當，就請老師節制言行，也會向同學說明處理結果。要求老師公開道歉再道歉是絕無僅有的，校方是否處理過當也可受公評。

最後是教育部要組專案小組調查此事，也是政治正確地小題大作。教育部每天接到的投訴不知凡幾，極少說要組專案小組赴學校調查。這說法是否就是先入為主認為學校處理有問題，否則何必調查？但根據目前已知的事實，調查結果可能是老師和學校各打五十大板，這樣是否就足以讓某些意識形態團體滿意了？所以教育部的回應可說是拿石頭砸自己的腳，最後絕對是順了姑意，逆了嫂意。

校園裡的老師和學生都有個人的信仰和自由，再加上學術自由的大帽子，大學對師生其實是非常寬容的，師生們也應好好珍惜這種自由，以真理為唯一的準則，千萬不要假借學術自由來宣傳個人的意識形態，否則校園的內部衝突就會不斷發生。當然，也請校外人物盡量不要介入校園內部事務，否則很可能只會讓事情愈發不可收拾，最後兩敗俱傷。

台灣在少子化的環境下經營大學已經非常辛苦，現在還要時常面對外界評論是否政治正確的眼光，干擾不斷，竟讓我們羨慕起所謂「象牙塔」的大學了。

（作者為國立台北商業大學校長）