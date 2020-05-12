下周三就是蔡總統連任就職日，由於疫情使得兩岸關係更加惡化，美中之間的對抗也全面升高，蔡總統就職演說如何表述兩岸路線，備受關注。

無巧不巧，就在蔡總統發表就職演說的前兩天，世界衛生組織（WHO）將舉行年會，台灣能否以觀察員身分出席WHA，成為攻防焦點；而蔡總統就職演說過後，大陸全國兩會跟著登場。世衛的攻防會不會影響蔡總統的演說內容，進而衝擊北京當局對台政策宣示，幾個政治時程一環緊扣一環，加上近來美、中在南海、台海頻繁武力展現，氣氛緊繃到讓人無法喘息。

古云兵凶戰危，任何無視於台海緊張而故作樂觀狀，甚至以為「天下大亂、形勢大好」，當然是昧於事實的揣想。不過所謂危機者，乃有危亦有機，就看危有多大、機有多少，更重要是能否化危為機，這對兩岸皆然。

最近大陸國防大學教授喬良發表〈台灣問題攸關國運不可輕率急進〉一文，引起兩岸熱議。喬文的重點簡單說就是大陸目前「不應攻台」，因為這會壞了更偉大、更重要的大事。由於喬良是軍方智囊（《超限戰》作者），文章及訪談發表後雖起爭議，但未見刪除，合理推測至少是官方默許，甚或有意藉以澆熄網上武統聲浪。果如此，正顯示大陸國家主席習近平大權在握，毋需藉出兵台灣來轉移黨內壓力。此前有關中共內訌激烈、習大位不穩的傳言，已不攻自破。

按此思路，當前習近平仍是以「兩個一百年」為首要目標，第一個百年就是明年中國共產黨成立100年，要全面建成小康社會，進而才能鞏固領導中心，為後年的二十大布局。喬文所稱「台灣問題並非我復興大業的全部內容，甚至連主要內容都談不上」，以及「中國在解決台灣問題上首先應該有戰略定力，其次要有戰略耐心。」意在言外，深蘊在此，值得細細體會。

相對於習近平，蔡總統自也有其戰略目標，要在第二個任期繳出成績單，並為2024後民進黨的延續執政奠基，兩岸關係則是無可迴避的問題。在這種情勢下，有人擔心綠委提案修改《兩岸人民關係條例》，把「國家統一前」等字眼刪除，可能突破對岸紅線，造成兩岸緊張。這種擔心其實是多餘的，因為上述提案真正目的不是為了通過，而是一種政治表態，讓蔡總統的就職演說有更大的區隔空間。

兩岸關係誠然複雜，但「不武、不獨、不統」的現狀畢竟是幾十年累積形成，有其平衡規律，不致因一時的偶發事件驟然改變。近日有評論者指，「新三不」可以最低限度地滿足台、中、美，因為「不武是台灣要的、不獨是中共要的、不統是美國要的。雖然三方都不算滿意，不過都可以接受。」這其實是各方理性盤算下的結果，更沒有道理隨意就去打破。

當然有人會擔心，美國為防堵中國，近來台灣牌越打越響，會不會為成為製造意外的第三者？這種擔憂雖不能說毫無依據，不過從美國婉拒幫台灣在世衛大會提案來看，美國打台灣牌還是有節制的，不會貿然出手。

台灣需要關注的其實是2022年。習近平能否在兩任屆滿後繼續掌權，要看2022年中共二十大，屆時對台政策不無可能成為敏感的平衡槓桿。因此，明年對兩岸關係更重要，今年520只是過場，兩岸不會有事的。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）