無色覺醒》賴岳謙：中印邊境肢體衝突？若兩軍對戰誰勝出？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第62集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「中印邊境肢體衝突？若兩軍對決誰勝出？」

中印邊界近日又爆衝突！印度媒體報導，中印雙方軍人在錫金邦北部的NakuLa發生肢體衝突，最終造成11名軍人輕重傷。所幸經過雙邊指揮官協調後，對峙情況已獲得控制。不過消息一公布後，中印邊界問題又再度躍上了新聞版面。事實上，中印邊境糾紛由來已久，時常上演緊張對峙。

這次衝突更是發生在平均海拔達5000多米、氧氣相當稀薄的錫金邦北部NakuLa地區。縱使兩國軍隊行動皆不易，但因為邊境仍屬重要戰略要地，彼此都不願意先行讓步。要知道，當地為印度關鍵戰略要地，由於印度地勢北高南低，高原地區對於恆河平原而言可謂天然屏障，具有一定的防守功能。

其實早在1962年，雙邊就曾因邊界問題而爆發過戰爭。即使在當時中國大陸在軍事實力上非常落後、國內政局動盪不安，但印度軍隊依舊不敵中國大陸成為解放軍的手下敗將。在現今中國實力已不可同日而語之際，若雙方發生衝突，印度當然更不可能討到任何便宜。

此外，瑞典SIPRI（Stockholm International Peace Research Institute）公布的資料指出，印度近年軍費預算已大幅增長到700多億美元，可是仍與解放軍的2600億美元相距甚遠。而且，印度軍事預算大部分都用來支付現役軍人的薪水與養老金，真正花在軍備上的費用其實寥寥無幾，生產品質也落後他國許多。

觀察中印兩國現況，不論是在軍事、經濟或科技等方面皆有明顯的差距。所幸中印兩國皆為金磚五國的一員，不管是現今的抗疫、還是未來的經濟，在大局上中、印、俄、南非、巴西等國仍將會以合作做為首要目標。也就表示，雖然中印邊境衝突懸宕難解，但兩國未來發展終會回歸理性合作力求雙贏……更多分析請看影片解說！