編者按：台灣，亞洲四小龍成員之一，數十年來受政治紛擾，經濟成長漸趨緩慢，《為什麼台灣經濟由盛到衰？》一書作者葉萬安在財經部會擁有完整歷練，解析歷任民選總統的經濟政策如何改變台灣，未來的新總統該如何帶領台灣突破重圍。

回顧台灣數十年來的經濟發展史，從二次戰後以出口米、糖為主的農業社會，到現在人均所得約2萬5000美元；在瑞士洛桑管理學院的國家競爭力排名中，台灣一度位居第6名，但到2019年卻退步到第16名。回顧經濟自由化的發展過程，70年來台灣到底做對哪些事？現在又出了什麼問題？

正文開始：

台灣近年來面對內外經濟情勢的變化，已於1993年7月1日開始實施「振興經濟方案」。其中心目標有二：一為促進產業升級，一為建設台灣成為亞太營運中心，後者已被核定為當前政府最重要的施政重點、跨世紀的重大工程，現正全力推動中。

振興經濟方案

將建設台灣成為亞太營運中心列為「振興經濟方案」目標之一，是當時負責研擬「振興經濟方案」的行政院經濟建設委員會主任委員蕭萬長，接受本人的建議。亞太營運中心如能順利推動，不僅可開拓台灣經濟新局，亦可促進大陸經濟進一步發展，為開創中國人世紀創造契機，值得大陸重視與支持。本文將就亞太營運中心的決策過程、構思的背景、基本想法，以及政府現在規劃的藍圖，作一扼要報告。

決策過程：1993年2月行政院改組，連戰先生出任行政院長， 面對當時經濟情勢，責成行政院經濟建設委員會（以下簡稱經建會）新任主任委員蕭萬長研擬對策。經建會經會商各有關部會後，於五月初完成「振興經濟方案」初步架構。以「加速產業升級」為追求的主要目標，決定從土地、技術、人力、資訊、兩岸經貿及政府部門等方面，採取具體可行措施，排除各項障礙，以提升民間投資意願，提高生產力，達到加速產業升級的目的。

當蕭萬長接掌經建會後，即聘請本人回經建會擔任顧問。但是當時本人正在大陸訪問，直至五月初返台才正式受聘擔任該會顧問，第一項任務即指導該會同仁研擬「振興經濟方案」。本人經悉心研究該會所擬之「振興經濟方案」初步架構並衡酌當時海內外經濟情勢後，認為該案重點在排除面臨的各項困難，改善投資環境，提升民間投資意願，提高生產力，此在一般情況下應屬正確；不過，在當時僅以「加速產業升級」為最高追求目標，似有商榷之餘地。本人進而提出下列兩點看法：

1.台灣經濟發展到現階段，已面臨新的轉捩點，「促進產業升級」是長期努力過程，缺乏階段性新意。而且21世紀即將來臨，要使台灣在世界經濟舞台能創出一個新的局面，單單「促進產業升級」的目標似嫌不足；需要一個更高層次、更大格局、更具前瞻性的具體目標來凝聚共識，激勵發展潛力。

2.過去三任行政院長均分別在經濟方面提出重大施政目標，如俞國華院長時代提出「自由化、國際化、制度化」的經濟發展基本方向；李煥院長提出「加速公營事業民營化」，以及郝柏村院長提出的「國家建設六年計畫」等。照理「國家建設六年計劃」僅執行兩年多，本應以此為連戰院長繼續施政重點，但因「國家建設六年計劃」投資規模過於龐大，危及政府財政的健全，各方亦多質疑，行政院已交由經建會辦理期中檢討，其規模的大幅縮減在所難免，似已失去繼續列為施政重點的意義。因此，新內閣必須有一個更高層次的目標，作為經濟方面的施政重點。

因此本人遂建議將建設「台灣成為亞太營運中心」做為「振興經濟方案」的最高追求目標。經蕭萬長主任委員採納並說明雖有困難，宜列為「振興經濟方案」中長期追求目標，同時，指示該會同仁據以修訂該方案。

構思的背景

經建會將「振興經濟方案」草案報送行政院，行政 院立即於1993年7月1日正式核定公布實施，連戰院長並指示：建設「台灣成為亞太營運中心」，雖列為中長期追求目標，但事屬跨世紀重大工程，應立即開始進行規劃。行政院為此特成立專案小組推動，並由院長親自擔任召集人，可見政府對該案之重視。同時，指定經建會為推動亞太營運中心的幕僚單位，遂積極展開規劃工作。

回憶1970年代初期，本人在一次中日經濟合作研究會的專題演講中，曾對台灣未來經濟展望，提出如下簡單的預測：根據過去10年出口導向的發展策略經驗，台灣在隨後20年仍可維持快速經濟成長，平均每年經濟成長率高達9%至10%，每人所得將自1971年剛過400美元，至1991年可提升到4000美元。當時不僅台灣的與會者認為高不可及，連日本的與會者也懷疑作者預測的可靠性，因日本1971年的每人所得才2000美元左右。事後顯示，台灣在1986年每人所得即達4000美元，較本人預測提早四至五年達成。就在1986年，本人又以「對台灣未來經濟發展方 向的看法」發表專題演講。當時，未再做量的預測，而對台灣未來經濟社會發展的遠景提出下列看法：

台灣未來經濟發展，應是利用優異的高素質人力，結合企業精神與充裕的資本，把握台灣優越的地理區位與既有的產業基礎，引進先進工業國家的技術，發展成為科技型的經濟體，將過去依賴「勞力」的報酬，轉變為依賴「腦力」、或「智慧」與「技術」的報酬。（待續）