世界衛生組織大會倒數計時，兩岸鬥法與中美爭鋒結果即將揭曉。美國挺台力度史無前例，民進黨政府也十分用心，但台灣再次被WHA拒之門外，幾乎沒有懸念。

即使蔡政府對美國亦步亦趨、言聽計從，但最後關頭美國仍多所保留，因為無論美國如何口頭挺台，華盛頓的台海政策仍不脫一中框架，不會為台灣火中取栗。美台關係火熱的背後，更多的是美國的國家利益與吳釗燮的「投名狀」，付出的代價卻是台灣社會反中情緒的節節攀高、兩岸關係的每況愈下。

別看美國朝野義正嚴詞為台灣出頭，擺出一副全力以赴幫蔡政府躋身WHA甚至世衛組織（WHO）的樣子，但種種跡象顯示，美國人打「台灣牌」還是很精打細算。

第一，從國會兩院到國務院，美國挺台聲勢浩大，國務院還動員盟國一起為台灣助陣，但到了真刀真槍提案時刻，美國仍然退縮，美其名曰「硬推可能會有反效果」。第二，疫情責任歸屬問題，美國與WHO已經翻臉，華盛頓不但將WHO及譚德塞祕書長說得一無是處，還暫停向WHO提供資金，就差宣布退出。美國一邊對WHO棄之如敝屣，一邊卻熱情張羅台灣重返WHA，怎麼看都覺得矛盾。如果美國真的挺台，何不宣布與台灣共進退，顯然美國有自己的盤算。

美國不只是在WHA議題上虛以委蛇，其整個對台政策都秉持「美國優先」，對台灣經常口惠而實不至。譬如川普上台以來簽署了多項挺台法案，但真正執行的不多，執行有見成效的就更少，而成為政治表態。《台北法案》言之鑿鑿要為台灣固邦拓交，氣勢昂揚要制裁跟台灣斷交的國家，事實卻是美國自己連口頭「承認」中華民國都做不到（更遑論子虛烏有的「台灣國」），哪有資格對他國指手畫腳？

然而，為了這些華而不實的法案，蔡政府在幕後投入大量資源，包括武器採購回扣以及編列預算設置數百萬免稅額度等。美國人打「台灣牌」真是一本萬利。

至於美軍艦機巡航台海、美國對台軍售等更是如此。美軍頻繁抵近大陸海空域偵察與其說是挺台，不如說是挑釁威懾大陸。解放軍的軍力也許只能在周邊和美軍打個平手，但對台灣施壓還是綽綽有餘，台灣搞不好什麼時候變成美國的替死鬼都不知道。美國一方面向台灣高價出售武器牟利，另一方面又處處小心謹慎，怕被台灣綁上對抗大陸的戰車。總之，要美國為台灣說說漂亮話或者站台助威是可以的，但要美國冒險與台灣恢復邦交（更不要說駐軍）或者讓利給台灣簽FTA，那就不要幻想了。

再次，蔡政府當然不會天真到以為有美國加持就足以叩關WHA，民進黨對美國的老謀深算與明哲保身也是一清二楚，但出於自身利益考量，仍然樂意配合美國。

第一，假如台灣參與WHA再次破局，壞人大陸做，好人美國當，民進黨出口轉內銷，不但毫無損失，還能收割「反中親美」之民意。

第二，台美關係是台灣對外關係的重中之重，哪怕「台美關係史上最佳」明顯誇大其詞，民進黨也可以大吹特吹，讓民眾以為蔡政府有美國當靠山。第三，民進黨押寶美國遏制大陸已成定局，故衝在所謂抗中第一線，甘當美國馬前卒，以捆綁台美準同盟。民進黨或許還抱有最後一絲幻想，以為遞上投名狀，美國就會對台灣另眼相看，總有一天會對台灣付出真心實意，掏出真金白銀，甚至為台灣動用真刀真槍。

然而，放眼東亞乃至整個世界，在中美之間完全一邊倒，還以對抗北京為榮的，恐怕只有台灣。在美國國際信譽和領導力衰弱當下，仍然全心全意緊抱美國大腿的，好像也只有台灣。台美關係當然重要，美國即使口頭挺台也聊勝於無，但兩岸關係才是台灣安身立命之本。蔡政府可以在內心親美遠陸，但實踐中切不可對美國一邊倒，至少要維持美台關係與兩岸關係的相對平衡，避免因小失大，給台灣帶來禍端。