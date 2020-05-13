教授控被逼道歉 統神挺母校轟滾出中原

中原大學副教授招名威自稱在課堂中提到中華民國，校方竟要求他向陸生道歉，與民進黨立委何志偉召開記者會，控訴中原大學侵害言論與教學自由，矮化國格。但中原校方公開課堂逐字稿和影片，顯示是招師在教學時以歧視性用語，包括「大陸人毒奶粉吃的比較多」、「黑人曬黑」、「中南美洲人收垃圾」、「我們看起來比較高階一點」，因而引發陸生抗議，輿論隨之轉向。

中原大學這起事件，其實只是台灣社會當前反中仇中民粹情緒的冰山一角，前些年還有藍營輿論節制，如今儼然已成為社會主流意見。以兩岸文教交流來說，年初蔡政府以防疫優先理由，全面禁止陸生來台就學，將近9成約7000多位陸籍學位生無法入境就學，引發歧視陸生的爭議，約百位民間團體與學者組成「境外生權益小組」，要求政府不要對陸生區別對待，但民進黨政府置之不理。上行下效，廟堂之上對陸生毫不掩飾的區別對待行為，漸漸形成社會「歧視陸生有理」的政治正確，教師對大陸學生說出「大陸人毒奶粉吃的比較多」，也就不奇怪了。

倘若當時蔡政府就事論事，不放縱激進主義與仇恨孳生，就專業防疫考量來彈性處理陸生入境問題，或在大陸疫情緩和後逐步鬆綁，兩岸文教交流或許就不會出現二度傷害。其實，台灣部分大專院校早就準備好隔離居所，足以兼顧防疫與陸生受教權。

諷刺的是，台灣人向以人情溫暖為傲，且備受大陸社會稱讚，只因一場選舉就消失得全然無蹤。要知道在幾年前，大陸知名作家韓寒只是在部落格上稱讚台灣的人情味，就帶起大陸社會一陣愛台潮。當時大陸雜誌《新周刊》更以「台灣，最美的風景是人」為標題進行專題報導，讓這句口號成為台灣人響噹噹的驕傲。

然而過去幾年，兩岸民間交流急速萎縮，交流帶來的兩岸和平氛圍隨之消失，台灣在民進黨選舉操作下，掀起一片仇中反中的情緒，曾經最美的風景搖身一變成為台灣的最醜陋。管它什麼言論自由、民主法治、人性、人情，統獨是唯一的是非標準與敵友之別，仇中好，友陸壞。台灣人民主化30年建立的自由民主多元社會，一夕之間只容得下一種聲音、一種價值、一種標準，一切民進黨說了算。

34年前的民進黨黨綱，主張台獨建國，同時追求民主自由法政秩序、維護基本人權等價值；16年前〈族群多元國家一體決議文〉，追求的是族群和解，譴責任何族群歧視言行；9年前的〈台灣新世代社會經濟決議文〉，主軸在實現社會正義。去年的〈社會同行世代共贏決議文〉，卻只剩「抗中」，表明台灣需要度過「轉型陣痛」，以抵禦來自大陸的非民主擴張威脅。也就是說，為達成抗中保台目標，將採取一切「強化國家體質的舉措」。現在的民進黨已放棄價值願景，只剩下國家主義內核。

在民族主義與國家主義的大旗下，自由民主必須退位，執政黨有充分理由濫用行政權，限制言論自由，惡用過去稱作威權惡法的《社維法》來偵辦起訴網友；可以運用政黨外圍的「公民團體」，違背法律程序對民選政治人物推動罷免；可以操作網軍、監控媒體、用手機定位民眾。

民進黨政府只要高舉台灣價值，就沒有什麼不可以做，仇恨可以、歧視可以、霸凌也可以。事實上，長期以來，陸生在台灣受到制度歧視，早已見怪不怪，許多陸生心知肚明，卻依然甘之如飴，一方面，台灣自由的氛圍讓許多大陸年輕人心嚮往之，二方面，在求學與日常生活中，陸生能夠感受到台灣開放而友善的環境。中原大學事件卻可能是陸生來台就學意願的分水嶺。

中央疫情指揮中心表示，疫情趨緩後，將考慮允許外籍學生回台就讀，但陸港澳生除外。明明歐美、日本等國家仍處於疫情高峰期，陸港澳則已明顯趨緩，但超高支持度下的民進黨政府已不在乎清議，不掩飾赤裸裸的歧視與差別對待。

大陸已宣布停止陸生赴台就學，未來何時開放，或許取決於台灣政府與社會何時停止對陸生的歧視。台灣最美的風景，是人，最醜的風景，是政治，決定景色美醜的鑰匙，握在每一位台灣人手裡。