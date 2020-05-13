4年前的5月20日，台海兩岸對蔡英文的大陸政策都曾存有高度的期待，其結果卻是兩岸關係陷入了停滯與倒退的困境，持續至今，仍未見任何改善。

今年的520，兩岸關係進一步惡化！在新冠病毒疫情爆發後，台灣的反華與仇中意識飆漲，大陸民眾主張武統者日眾，兩岸已陷入兵凶戰危的攤牌局面，大家都不敢再有任何樂觀期待了。但是緊接其後，從521起召開的中國大陸人大與政協兩會，到底在對台政策上會做出怎樣的決定呢？兩岸究竟會不會開戰？中美之間會不會爆發台海戰爭？台灣會不會變成新的血肉沙場？在在考驗兩岸領導人的耐性與智慧。

對於未來台海情勢的發展，由於大陸人大與政協會議出席人數眾多，且會期縮短，不可能仔細的討論，但也不會不處理。依目前情況看來，似以「低調處理、明確表態」的可能性最高，而其具體內容則有下列四種可能：

一、言明寄希望於台灣人民，但不放棄和平統一，必要時將啟動《反分裂國家法》第8條「採取非和平方式及其他必要措施，由國務院、中央軍事委員會決定和組織實施，並及時向全國人民代表大會常務委員會報告。」這也就意味著台海危急情勢升高，並強化了戰爭隨時可能啟動的警訊。

二、嚴辭譴責民進黨政府，警告台獨人士，不要輕踩紅線、故意製造兩岸敵對情緒，並表明「不惜一切代價以武制獨」。這也就是將武力犯台的可能級別再一次提升，警示蔡政府預為因應，隨時準備面對「戰爭情勢」。

三、將台灣局勢和中美關係掛勾，明揭美方在背後支持台獨分裂勢力，表述此一問題涉及「中國的完全統一」與「中華民族的偉大復興」，是今後中國大陸重大而艱鉅的任務與考驗，必須謹慎應對、全面布局，絲毫不得鬆懈。這也就是拉長戰略時程，準備長線作戰。

四、宣示兩岸關係將全面降溫，並以經濟制裁手段應對台灣「以疫謀獨」的新局面，其中包括取消ECFA合作、強制要求台灣產品標誌生產地、限制陸客來台觀光、縮減陸生來台求學等項目，讓台獨人士知所警惕。

但是，上述四種可能選擇對於民進黨政府而言，卻不會產生真正的警示作用，即使台澎金馬的經濟情勢全面惡化，甚至一敗塗地，也在所不惜。除非美國與中共真正大和解，否則兩岸關係只會繼續惡化，並在民進黨一黨獨大的情勢下逐步攤牌、走向戰爭。這是一條不歸路，也是台灣人民透過大選做出的抉擇。

換言之，在近期大陸兩會中所作的重要決策或重大宣示，主要是針對大陸民眾，讓他們在疫情告一段落後重新堅定對國家發展和社會穩定的信心，相信改革開放、全面脫貧、建立小康社會的既定使命都會逐步實現。至於台海戰爭的可能性，還是要看中美關係和國際大勢的發展而定。換言之，中國大陸不會輕啟戰端或選擇馬上走向戰爭，但對於危機管控和兩岸對抗的警示力度，則會不斷地強化。

（作者為國立金門大學、中國文化大學兼任教授）